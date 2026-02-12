In un gesto inusuale, xAI ha reso pubblico il video integrale (45 minuti) dell’all-hands aziendale, tenutosi martedì sera e condiviso mercoledì sulla piattaforma X, alimentando così un dialogo trasparente e immediato sulle sue prospettive strategiche e interne.

Una riorganizzazione in quattro team per accelerare l’esecuzione

Durante l’incontro, Elon Musk ha annunciato una profonda ristrutturazione organizzativa: xAI viene divisa in quattro team distinti, ciascuno con un focus specifico: il chatbot Grok (inclusa la voce), il sistema di coding dell’app, il generatore video Imagine e il progetto Macrohard, destinato alla simulazione di intere aziende.

L’obiettivo dichiarato è aumentare la velocity operativa con l’adozione di un’organizzazione più snella e focalizzata: “as a company grows… the structure must evolve”, ha affermato Musk, giustificando i recenti licenziamenti tra i co-fondatori.

I numeri confermano il rapido successo industriale: Imagine produce circa 50 milioni di video al giorno e ha generato oltre 6 miliardi di immagini negli ultimi 30 giorni, secondo metriche interne.

Nel frattempo, X ha superato il miliardo di dollari di ricavi ricorrenti annui dalle sottoscrizioni, risultato attribuito a una spinta promozionale durante le festività.

Ambizioni spaziali: fabbrica lunare, mass driver e data center orbitanti

La parte più suggestiva dell’all-hands ha riguardato la visione interplanetaria di xAI.

Musk ha riaffermato l’importanza dei data center spaziali, nonostante le difficoltà tecniche che comportano.

È stata illustrata la proposta di una fabbrica lunare per satelliti AI, l’utilizzo di un mass driver lunare (una catapulta elettromagnetica) per lanciarli e, nell’orizzonte più esteso, cluster AI capaci di catturare significative porzioni dell’energia solare o addirittura espandersi verso altre galassie.

“It’s difficult to imagine what an intelligence of that scale would think about, but it’s going to be incredibly exciting to see it happen”, ha dichiarato Musk chiudendo la presentazione.

Contesto: fusione con SpaceX e IPO in arrivo

Quanto illustrato arriva a breve distanza dalla fusione tra xAI e SpaceX, perfezionata lo scorso 2 febbraio, che ha dato vita a un’entità con una valutazione complessiva di circa 1,25 trilioni di dollari.

L’operazione è stata giustificata come un modo per unire capacità IA e infrastrutture spaziali, con l’intento di costituire data center orbitanti alimentati da energia solare e superare i limiti delle infrastrutture terrestri.

In questo quadro, il gruppo si starebbe preparando a un’offerta pubblica (IPO) prevista entro quest’anno, cruciale per finanziare ambizioni tecniche e spaziali.

Implicazioni strategiche e culturali

L’evoluzione organizzativa e la visione spaziale tracciano una traiettoria ambiziosa: xAI non solo reagisce alle sfide di scala e competizione (con Google, OpenAI, Anthropic), ma si pone come laboratorio di frontiera tra AI e infrastrutture spaziali.

La pubblicazione del video dell’all-hands, un gesto raro nella cultura Silicon Valley, funge da segnale verso talenti, investitori e regolatori, delineando un’identità di startup in trasformazione verso un’avventura interplanetaria.

In sintesi, dopo trenta mesi di vita, xAI accelera sulla roadmap, con una riorganizzazione interna mirata a velocizzare l’innovazione e una visione che supera i confini terrestri, disegnando infrastrutture AI nello spazio. Il futuro, per Musk e la sua galassia di imprese, si gioca nell’unione tra intelligenza artificiale e infrastruttura cosmica — dove l’AI non è più solo software, ma architetto di nuove frontiere.