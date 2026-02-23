In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta ridefinendo le prospettive professionali, il noto venture capitalist Bill Gurley lancia un monito chiaro: “fare il sicuro” oggi rischia di trasformarsi nell’errore più grave per la propria carriera. Gurley ribadisce l’importanza di perseguire passioni autentiche, coltivare relazioni reali e costruire una traiettoria professionale unica, anche partendo da posizioni modeste. Questa strategia diventa un vantaggio competitivo in un contesto in rapida evoluzione.

La passione come strategia competitiva

Il concetto centrale del suo nuovo libro, Runnin’ Down a Dream, evidenzia come seguire una passione non sia un mero consiglio romantico, ma una strategia di differenziazione in un mercato saturo.

Gurley sottolinea che una percentuale significativa di persone rimpiangerebbe di non aver osato di più nella propria carriera. In un contesto in cui molti optano per percorsi apparentemente “sicuri”, il rischio di rimpianti per ciò che non è stato tentato può diventare un freno paralizzante al cambiamento.

Riferimenti professionali: studio e pragmatismo

Gurley critica l’idea di un mentore distante e inaccessibile, un approccio che spesso porta a mortificazione. Inviare email a personalità di alto profilo può rivelarsi infruttuoso. Propone invece due categorie di riferimenti: mentori aspirazionali, studiati attraverso contenuti, podcast e libri, e mentori pragmatici, persone a un livello inferiore rispetto alla propria ambizione, più propense a offrire un riscontro concreto e a trovare gratificante essere contattate.

Diventare un “candidate of one”

In un mercato dove l’IA automatizza le skill tradizionali, chi segue percorsi convenzionali rischia di diventare intercambiabile. Gurley invita a emergere come un “candidate of one”, costruendo un profilo unico basato su esperienze, passioni e competenze irripetibili. In questo modo, ogni strumento, inclusi quelli gestiti dall’IA, si trasforma in un superpotere, non in una minaccia. L’automazione, infatti, premia chi osa reinventarsi.

Partire da una base modesta

Per chi dispone di risorse limitate, Gurley smonta l’idea che sia necessaria una lunga “runway” finanziaria per seguire la propria passione. Suggerisce di iniziare con ciò che si ha: utilizzare il tempo libero per documentarsi, strutturare idee e prepararsi prima di compiere il salto.

A sostegno di questo approccio, Gurley sta lanciando la “Running Down a Dream Foundation”, che erogherà borse di studio per supportare chi necessita di un piccolo aiuto per intraprendere un cambiamento ponderato.

Il rischio intrinseco del “playing it safe”

Le ragioni alla base del messaggio di Gurley sono chiare: in un’era in cui grandi aziende tecnologiche effettuano licenziamenti pur registrando profitti record, le certezze tradizionali vacillano, rendendo il “sicuro” una falsa promessa. Al contrario, chi osa oggi può posizionarsi in settori emergenti come infrastrutture AI, clima o biotech, aree potenzialmente più resilienti e innovative.

Abbracciare l’incertezza diventa un sistema di difesa avanzato: significa appropriarsi di strumenti, relazioni e contesti dove si costruisce il futuro, anziché attendere passivamente il suo arrivo.

Le parole di Bill Gurley risuonano come un invito ragionato a ripensare la carriera come un viaggio personale di scoperta. Investire su ciò che appassiona, creare un percorso unico e costruire valore prima di chiedere favori emerge come una filosofia di resilienza e proattività, essenziali in un orizzonte segnato da profonde discontinuità tecnologiche e culturali.