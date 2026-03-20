L'amministrazione Trump ha recentemente presentato un framework legislativo per l'intelligenza artificiale (AI), una proposta che mira a centralizzare il potere decisionale a livello federale. Questa iniziativa, potenzialmente controversa, potrebbe ridefinire il panorama normativo degli Stati Uniti, indebolendo le leggi statali esistenti in favore di un unico standard nazionale. L'obiettivo dichiarato è quello di implementare un approccio regolatorio che sia “minimally burdensome” per l'industria e le piattaforme tecnologiche.

Un approccio federale contro le iniziative statali

Il documento proposto dall'amministrazione Trump intende precludere agli Stati la facoltà di emanare normative individuali sull'AI, promuovendo invece un approccio federale uniforme. Questa mossa si configura come una risposta diretta ai tentativi di stati come New York e California di introdurre legislazioni più stringenti. Nello specifico, il New York's RAISE Act e il California's SB‑53 puntano a stabilire protocolli di sicurezza specifici per le grandi aziende di AI. Il contrasto tra questa visione centralizzata e le iniziative locali solleva interrogativi fondamentali sulla strategia più efficace per regolamentare una tecnologia in costante e rapida evoluzione.

Sicurezza dei minori e responsabilità genitoriale

Un aspetto centrale e ampiamente dibattuto del framework è l'enfasi posta sul controllo parentale per garantire la sicurezza online dei minori. L'amministrazione suggerisce che la responsabilità principale debba ricadere sui genitori, piuttosto che sulle piattaforme tecnologiche. Sebbene vengano menzionati requisiti di “commercially reasonable age‑assurance”, il framework non fornisce dettagli operativi precisi su come tali misure dovrebbero essere implementate.

Copyright, repliche AI e implicazioni legali

Oltre alla tutela dei minori, il framework affronta il delicato tema del copyright. Viene avanzata la proposta che l'addestramento dei modelli AI con materiale protetto non costituisca una violazione delle leggi esistenti, delegando ai tribunali la decisione finale su eventuali controversie legali.

La proposta evidenzia inoltre la necessità di regolamentare le repliche AI che simulano somiglianze o voci umane, un aspetto cruciale per la protezione della privacy individuale e la prevenzione di abusi.

Implicazioni per l'industria e il futuro dell'AI

Il framework include anche la creazione di “regulatory sandboxes”, ambienti controllati che permetterebbero agli sviluppatori di operare con regole meno stringenti, favorendo così l'innovazione. Parallelamente, si richiede alle aziende di sostenere i costi associati all'aumento del consumo energetico derivante dall'uso dell'AI. Questo complesso quadro normativo potrebbe alterare significativamente la distribuzione delle responsabilità tra il governo federale, i singoli stati e il settore privato.

Il futuro delle normative sull'AI negli Stati Uniti appare incerto, con posizioni divergenti tra critici e sostenitori. L'insistenza sulla centralizzazione potrebbe scontrarsi con la forza delle iniziative statali, suggerendo che il percorso verso un quadro legislativo coerente e ampiamente accettato è ancora lungo e articolato. Le decisioni prese in questo ambito avranno ripercussioni non solo a livello interno, ma influenzeranno anche la posizione globale degli Stati Uniti nel campo dell'AI.