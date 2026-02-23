L’economia dei creator si trova ad affrontare nuove tensioni, acuite dalla crescente ondata di “AI slop”. Questo termine indica contenuti prodotti dall’intelligenza artificiale, percepiti come di scarsa qualità ma realizzati in massa per massimizzare visibilità e monetizzazione. Il fenomeno mette in discussione la sostenibilità del modello creativo tradizionale, spesso incentrato più sulla velocità e sui click che sulla sostanza.

L’impatto dell’“AI slop” sull’economia creativa

L’“AI slop” si riferisce a contenuti generati tramite intelligenza artificiale generativa.

Sebbene prodotti rapidamente e a basso costo, questi contenuti mancano spesso di spessore narrativo o visivo, configurandosi come una forma di clickbait. In un contesto saturo di “slop”, l’autenticità emerge come un valore fondamentale. I creator più affermati stanno diversificando le loro fonti di reddito, spostandosi verso l’e-commerce e la costruzione di brand tangibili, come dimostra l’esempio di MrBeast.

Reazioni di pubblico e aziende ai contenuti AI

Un report del 2025 evidenzia un netto calo nell’entusiasmo verso i contenuti generati dall’AI. La soddisfazione degli utenti è scesa significativamente, segnalando una crescente insofferenza verso produzioni percepite come generiche. Parallelamente, l’uso di strumenti AI tra i creator è diffuso: la maggior parte li impiega regolarmente, ritenendo che senza questi strumenti non riuscirebbe a mantenere i ritmi di produzione attuali.

Questo quadro rivela una contraddizione tra la dipendenza tecnologica e il desiderio di qualità da parte del pubblico.

Strategie di piattaforme e brand contro la saturazione

Piattaforme come Youtube stanno cercando di bilanciare l’adozione degli strumenti AI con un approccio difensivo nei confronti dell’“AI slop”. Il CEO ha identificato la gestione di questo fenomeno tra le priorità della piattaforma. In Asia sudorientale, i brand stanno ridistribuendo i budget verso il creator-made content, poiché il pubblico manifesta una preferenza per contenuti emotivamente rilevanti, respingendo quelli percepiti come sinteticamente freddi.

Prospettive future: minacce e opportunità

Alcuni osservatori temono che i video generati dall’AI possano “svuotare” l’economia dei creator entro pochi anni, inondando i feed con contenuti economici e competendo direttamente con i creator umani.

Altri scenari, tuttavia, suggeriscono che l’AI potrebbe invece ampliare la base dei creator, raggiungendo numeri significativamente maggiori nel prossimo decennio. La diversificazione dei ricavi si conferma una leva strategica cruciale. Modelli ibridi, che combinano contenuto digitale e prodotto fisico, sembrano più resilienti alla pressione dell’automazione.

In prospettiva, l’economia dei creator potrebbe evolvere verso un modello in cui l’AI agisce da alleato, non da sostituto. Gli strumenti automatizzati possono potenziare la creatività, se impiegati per personalizzare e arricchire il contenuto anziché per diluirlo nella massa. In questo contesto, la capacità di mantenere autenticità, tono personale e originalità diventa un fattore competitivo determinante.

L’“AI slop” rappresenta una minaccia concreta, ma al contempo spinge il settore a riconsiderare il valore della creatività umana. La sfida per creator, piattaforme e brand consiste nel trovare un equilibrio tra efficienza e qualità, evitando la tentazione di una produzione quantitativa indiscriminata.