Quantonation Ventures, fondo di venture capital focalizzato su tecnologie quantistiche e basate sulla fisica, ha annunciato il closing oversubscribed del suo secondo fondo, Quantonation II, raggiungendo la cifra di €220 milioni (circa $260 milioni). Questo risultato supera di oltre il doppio il precedente fondo, chiuso a €91 milioni nel 2022, segnalando una fase di forte accelerazione nel settore quantistico.

Fiducia istituzionale nel settore quantistico

Il successo del fondo Quantonation II, che ha più che raddoppiato la raccolta rispetto al precedente, testimonia un rinnovato e marcato interesse da parte di investitori istituzionali e strategici.

Tra i confermati figurano Bpifrance e Vertex Holdings, mentre tra i nuovi ingressi si annoverano il Fondo Europeo di Investimenti, Grupo ACS, Novo Holdings, Planet First Partners, Temasek e Toshiba. Anche Audacia, partner storico, ha sottolineato questo importante traguardo, evidenziando la leadership di Quantonation nel panorama globale dei fondi dedicati alle tecnologie quantistiche.

Maturazione dell'ecosistema quantistico

Secondo i partner del fondo, l'ecosistema quantistico attuale offre opportunità più concrete e diversificate. Oltre ai chip e agli algoritmi, si assiste alla crescita di startup che forniscono l'infrastruttura di supporto essenziale alla catena tecnologica quantistica. Questi attori, spesso definiti con il termine inglese “picks and shovels”, sviluppano moduli fondamentali come hardware di controllo, sistemi di networking e architetture per la correzione degli errori.

Oltre il 50% del fondo è già stato allocato in 12 startup, con l'obiettivo di creare un portafoglio di circa 25 imprese attive nei settori del computing quantistico, del sensing, della comunicazione e delle tecnologie fisiche correlate, come la fotonica e i laser.

Trend di mercato e successo degli spin-off

Il tempismo della raccolta fondi coincide con un momento di investimenti record nel settore quantistico, che ha raggiunto i $5 miliardi nel 2025, secondo dati Dealroom. Questo dato segna una crescita significativa rispetto ai $1,5–2,5 miliardi annui registrati tra il 2021 e il 2024. Parallelamente, startup del portafoglio di Quantonation stanno ottenendo risultati notevoli: la spagnola Multiverse Computing, ad esempio, ha raccolto €189 milioni a fine 2025, con Quantonation tra gli investitori, posizionandosi come potenziale prossimo unicorno europeo.

Strategia internazionale e prospettive future

Con una strategia che si estende tra i dual hub di Parigi e New York, Quantonation opera a livello globale, coprendo Europa, Nord America e Asia-Pacifico. Il fondo investe in modo diversificato e supporta attivamente la creazione di hub locali per le tecnologie quantistiche, come nel caso di Quantum Italia. L'obiettivo è chiaro: affiancare ricerca e startup per accelerare l'industrializzazione delle tecnologie quantistiche su scala mondiale.

Questa nuova iniezione di capitale e la tipologia degli investimenti confermano il passaggio del settore quantistico da una fase prevalentemente accademica a una di implementazione concreta. Sebbene le tecnologie siano ancora in evoluzione, il mercato riconosce il valore strutturale della catena di sviluppo, privilegiando le startup che costruiscono l'infrastruttura necessaria.