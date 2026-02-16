Nella spinta verso la sovranità tecnologica, l’ecosistema dell’AI in India ha appena segnato un salto significativo: Blackstone, insieme a un consorzio di investitori, ha annunciato un finanziamento fino a 1,2 miliardi di dollari per la startup Neysa, specializzata in infrastrutture GPU-centriche per carichi di lavoro AI. Il vertice di questo accordo è stato reso noto il 15–16 febbraio 2026, durante il AI Impact Summit a Nuova Delhi, un evento che ha catalizzato l’attenzione internazionale sul percorso indiano verso una digitalizzazione autonoma.

Un finanziamento in due mosse: equity e debito

Blackstone e co-investitori (tra cui Teachers’ Venture Growth, TVS Capital, 360 ONE Asset e Nexus Venture Partners) hanno impegnato fino a 600 milioni di dollari in equity, acquisendo una quota di maggioranza in Neysa. È inoltre previsto un ulteriore finanziamento in debito per altri 600 milioni, purché sia completata la documentazione necessaria. Il comunicato ufficiale della stessa Blackstone del 16 febbraio 2026 conferma la struttura dell’operazione: 600 milioni di dollari in equity più 600 milioni di dollari in debito, per un totale di 1,2 miliardi di dollari, destinati a sostenere l’accelerazione della crescita di Neysa.

Obiettivi e espansione GPU

Al momento del round, Neysa gestiva circa 1.200 GPU; l’obiettivo è portarlo oltre 20.000 unità, per rispondere alla domanda crescente da parte di enti governativi, imprese ad alta regolazione e centri di ricerca AI. Ganesh Mani di Blackstone stima che attualmente l’India impieghi meno di 60.000 GPU, ma prevede una crescita fino a 2 milioni in pochi anni. Questa espansione richiede infrastrutture locali robuste per minimizzare la latenza e rispettare i vincoli di conformità.

Contesto strategico e allineamento con IndiaAI Mission

Neysa si posiziona come un “neo‑cloud” AI: un’infrastruttura specializzata che offre GPU dedicate con tempi di deployment ridotti rispetto agli hyperscaler tradizionali, oltre a supporto dedicato e personalizzato per aziende e laboratori AI.

Il CEO Sharad Sanghi ha sottolineato l’allineamento dell’azienda con l’IndiaAI Mission, programma strategico nazionale per costruire compute AI sovrano, e ha indicato il rafforzamento della piattaforma hardware e software (orchestrazione, osservabilità, sicurezza) come leve chiave dell’investimento.

Impatti sul mercato e sull'AI indiana

Il round rappresenta uno dei finanziamenti più imponenti nel settore AI in India, segnando un passaggio cruciale nella sua infrastrutturazione interna. Un report dell’Economic Times parla di una valutazione di circa 1,4 miliardi di dollari per l’azienda, che acquista così lo status di “unicorn”. In questo contesto, la recente agevolazione fiscale prevista nel budget indiano (tax holiday fino al 2047 per servizi cloud erogati da data center in India) rafforza l’attrattiva dell’infrastruttura locale per le startup estere e i laboratori di frontier AI.

Prospettive future e impatto strategico

Con il nuovo finanziamento, Neysa punta non solo a triplicare la capacità GPU entro l’anno e a raddoppiare, o meglio, il fatturato, ma anche a consolidarsi come hub infrastrutturale per l’ecosistema AI indiano, con future espansioni anche oltre confine. Blackstone, con il suo portafoglio che comprende QTS, AirTrunk, CoreWeave e Firmus, mette a disposizione non solo capitale, ma anche capacità di scaling internazionale, supply chain e go-to-market strategico.

Il finanziamento testimonia un cambio di paradigma: l’infrastruttura digitale, specialmente per l’AI, viene ora considerata un asset strategico, e non solo una componente trasparente, nella corsa all’autonomia tecnologica.

L’investimento in Neysa rappresenta un catalizzatore potente per l’ecosistema AI in India: punta a trasformare un mercato nascente in un’infrastruttura di livello globale, rafforzando la sovranità digitale e ponendo le basi per una leadership tecnologica sostenibile nei prossimi anni.