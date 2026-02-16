La querela intentata il 15 febbraio 2026 da David Greene, storico conduttore di NPR, contro Google per l’uso non autorizzato della sua voce sintetica in NotebookLM segna un momento di svolta nella regolamentazione delle tecnologie audio generative.

Secondo quanto riportato, Greene ha avviato la causa dopo che amici, familiari e colleghi hanno commentato la similitudine tra la voce maschile utilizzata negli "Audio Overviews" di NotebookLM e la sua, rafforzando la convinzione di una replicazione della sua cadenza, intonazione e persino delle sue pause e “uh” tipiche del parlato quotidiano.

La posizione di David Greene

Nel testo legale, Greene argomenta che la voce artificiale in NotebookLM riflette tratti distintivi del suo timbro, costituiti attraverso decenni di broadcasting. La sua riproduzione senza consenso o compenso, sostiene, interferirebbe con la sua identità professionale. Un’analisi fonetica di terze parti avrebbe indicato una corrispondenza del 53–60% tra la sua voce e quella sintetica.

La difesa di Google

Google respinge le accuse, sostenendo che la voce utilizzata è quella di un attore professionista pagato, e non sarebbe basata su Greene. L’azienda non ha tuttavia divulgato l’identità di questo voce recitante.

Il quadro giuridico: voce, personalità e diritto alla pubblicità

Negli Stati Uniti, il diritto alla pubblicità protegge l’uso non autorizzato del nome, dell’immagine o di altri elementi distintivi di una persona, inclusa la voce quando riconoscibile. Precedenti legali hanno sancito che anche imitazioni vocali possono violare il diritto di una persona alla propria immagine vocale. In questo quadro, Greene non deve dimostrare che Google ha utilizzato direttamente le sue registrazioni originali, ma che la voce sintetica crea un’identificazione presso il pubblico tale da danneggiare la sua reputazione o i suoi interessi commerciali.

Rilevanza del caso e implicazioni

David Greene non si oppone all’innovazione dell’AI, ma ritiene che l’utilizzo di una voce tanto simile alla sua senza alcuna forma di consenso costituisca un abuso.

Il caso può diventare un precedente per stabilire regole chiare su licenza, trasparenza e attribution nelle voci generative. Analisti suggeriscono possibili rimedi giuridici che vanno da ingiunzioni (per sostituire o riaddestrare la voce), a risarcimenti e obblighi di disclosure per chiarire l’origine sintetica della voce. Inoltre, la vicenda alimenta dibattiti sulle politiche di sourcing delle campagne AI e sull’eventualità di introdurre normative federali per proteggere i diritti vocali del singolo.

Le industrie creative, i sindacati e le istituzioni di settore osservano con attenzione: se Greene dovesse ottenere una vittoria, potrebbe innescare l’obbligo per le aziende tech di negoziare licenze per “voci premium” o evitare volontariamente somiglianze riconoscibili, per non incorrere in battaglie legali.

Rischi e trend regolatori

Il caso si inserisce in una cornice più ampia di preoccupazioni regulatorie e riforme in corso: autorità di vigilanza hanno già avvertito sui rischi associati a deepfake e AI imperscrutabili, mentre in Europa si sta lavorando a normative che obblighino a etichettare i contenuti sintetici.

Se Greene vincerà o porterà Google a un accordo, il risultato potrebbe fungere da catalizzatore per introdurre standard industriali su etichettatura, opt-out per figure pubbliche, audit di sicurezza vocale e clausole contrattuali stringenti con gli attori vocali.

In definitiva, la causa di David Greene contro Google pone un interrogativo centrale: in un’epoca in cui la voce è riproducibile all’infinito attraverso algoritmi, dove si traccia il confine tra ispirazione e identità sacrosanta? Il verdetto, quando arriverà, potrebbe ridefinire l’equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela della personalità umana.