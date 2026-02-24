Canva ha annunciato il 23 febbraio 2026 l’acquisizione di due startup strategiche: Cavalry, specializzata in animazione 2D, e MangoAI, focalizzata sull’ottimizzazione delle performance pubblicitarie tramite algoritmi di apprendimento rinforzato. Questi due asset completano l’offerta professionale di Canva introducendo motion editing e strumenti avanzati di marketing intelligente.

Un salto verso il motion design con Cavalry

Cavalry, con sede nel Regno Unito, opera nel settore dell’animazione 2D per ambiti quali advertising, marketing, gaming e generative art.

Con questa acquisizione, Canva integra nella sua suite professionale Affinity — già completa di editing fotografico, vettoriale e layout — funzionalità di motion editing. L’obiettivo è consolidare la piattaforma come un vero “Creative OS” per i professionisti, offrendo un flusso di lavoro integrato dalla creazione all’animazione. Flessibilità e controllo profondo sono i valori centrali nell’integrazione tecnica tra Cavalry e la visione di Canva.

AI e marketing: MangoAI e il primo Chief Algorithms Officer

MangoAI, startup in stealth mode, ha sviluppato sistemi basati su reinforcement learning per migliorare le performance delle video-ads. Canva ha annunciato che Nirmal Govind, ex VP di Data Science & Engineering di Netflix, assumerà il ruolo di primo Chief Algorithms Officer.

Vinith Misra, anch’egli proveniente da Netflix e Roblox, contribuirà all’ottimizzazione dei prodotti di marketing. Questa mossa rafforza Canva Grow e le sue capacità di marketing intelligence, completando il ciclo dalla creazione alla misurazione e ottimizzazione automatica delle campagne.

Strategia di crescita: espansione continua attraverso acquisizioni

L’operazione di febbraio 2026 si inserisce in una strategia di crescita per acquisizioni mirate. Dopo Affinity e Leonardo.ai (acquisita nel 2024) e MagicBrief (nel 2025), Canva espande ulteriormente la sua piattaforma in aree chiave come il design professionale, la generative AI e il marketing intelligence. Le acquisizioni di Cavalry e MangoAI segnano un capitolo fondamentale nel percorso volto a unire talento, tecnologia e strumenti avanzati per coprire l’intero funnel creativo.

Numeri e impatto sul business

Canva ha concluso il 2025 con circa 4 miliardi di dollari in revenue annualizzate, superando i 265 milioni di utenti attivi e 31 milioni di abbonati paganti. Solo Affinity ha registrato oltre 5 milioni di download da quando è diventata gratuita. L’integrazione di Cavalry e MangoAI è destinata a sostenere questa traiettoria di crescita, potenziando la piattaforma con funzionalità di motion design e AI avanzata.

Questa evoluzione posiziona Canva come una piattaforma sempre più potente e flessibile, capace di supportare i professionisti dalla fotografia al motion design, fino alla performance marketing automatizzata.