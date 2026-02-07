Apple sta per introdurre un cambiamento significativo nella sua piattaforma CarPlay. Fonti interne indicano che l'azienda sta lavorando per consentire l'integrazione di app chatbot AI di terze parti, come OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude e Google Gemini, direttamente nell'interfaccia del veicolo. Sebbene attualmente l'unico assistente vocale supportato sia Siri, questo approccio è destinato a diventare più flessibile, pur rimanendo entro precisi limiti stabiliti da Cupertino.

Evoluzione e contesto delle funzionalità

La notizia, inizialmente riportata da TechCrunch sulla base di informazioni di Bloomberg, suggerisce una compatibilità diretta tra CarPlay e chatbot AI esterni.

Questo permetterebbe interazioni vocali più avanzate durante la guida. L'apertura a servizi come ChatGPT, Gemini e Claude è confermata, ma sempre nel rispetto dei vincoli funzionali definiti da Apple.

Modalità d’uso e limitazioni

Nonostante questa apertura, Apple non consentirà la sostituzione del pulsante fisico dedicato a Siri, né la modifica della frase di attivazione "Hey Siri". Gli automobilisti dovranno avviare manualmente l'app del chatbot desiderato su CarPlay per attivare il controllo vocale. Tuttavia, gli sviluppatori avranno la possibilità di configurare l'app affinché entri automaticamente in modalità vocale al momento dell'apertura, migliorando così la fluidità d'uso in auto.

Tempistiche e strategia AI di Apple

Le indiscrezioni indicano un possibile rilascio di queste funzionalità nei prossimi mesi, sebbene non vi siano indicazioni precise sulle tempistiche o sulle versioni di iOS interessate. Questa evoluzione sembra allinearsi con il potenziamento del sistema Siri stesso. In primavera è atteso l'aggiornamento iOS 26.4, che potrebbe introdurre un Siri con capacità di comprensione contestuale avanzate, supportate da modelli Gemini. Successivamente, con iOS 27 previsto per l'autunno, Siri dovrebbe trasformarsi in un chatbot generativo completo, nome in codice "Campos".

Implicazioni per l’esperienza utente

L'integrazione di chatbot AI esterni in CarPlay promette risposte più elaborate, conversazioni più naturali e un'espansione delle potenzialità rispetto all'attuale Siri.

Allo stesso tempo, Apple intende mantenere un controllo rigoroso sull'interfaccia e sulla sicurezza, aspetti fondamentali in un contesto di guida. La decisione di non permettere la sostituzione del sistema vocale predefinito mira a garantire coerenza nell'esperienza utente e a tutelare la privacy, in linea con l'approccio generale di Apple.

In sintesi, si tratta di un passo concreto nella strategia AI di Apple: CarPlay diventa un ambiente di sperimentazione funzionale, senza però rinunciare ai principi di controllo e sicurezza. L'anticipazione degli aggiornamenti iOS 26.4 e 27 conferma un disegno coordinato che parte dal veicolo per arrivare all'assistente personale integrato. La guida vocale in auto si evolve, pur mantenendo un saldo controllo da parte di Apple.