In vista del Mobile World Congress di Barcellona 2026, Xiaomi ha annunciato a livello globale la serie Xiaomi 17. Il portfolio comprende lo smartphone di punta Xiaomi 17 Ultra, un tracker Bluetooth in stile AirTag, una powerbank ultrasottile, uno smartwatch e cuffie TWS, confermando la strategia multiprodotto dell'azienda.

Xiaomi 17 Ultra: lo smartphone di riferimento con branding Leica

Il fulcro della presentazione è lo Xiaomi 17 Ultra, uno smartphone progettato per professionisti e appassionati di fotografia. Equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, vanta un display OLED HyperRGB da 6,9 pollici con protezione Shield Glass 3.0.

La batteria da 6.000 mAh (leggermente inferiore ai 6.800 mAh della versione cinese) supporta la ricarica cablata a 90W e wireless a 50W. Questo dispositivo si posiziona come il nuovo punto di riferimento globale di Xiaomi nel segmento di alta gamma.

La collaborazione con Leica definisce l'esperienza fotografica: un sensore principale da 50 MP da 1 pollice, un sensore ultra-wide da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 200 MP con zoom ottico continuo 3,2x–4,3x (equivalente a 75–100 mm). La versione speciale Leitzphone powered by Xiaomi si distingue per il design rivestito in alluminio, un'interfaccia utente ispirata alle fotocamere Leica e un anello rotante fisico per lo zoom con funzioni programmabili.

I prezzi per lo Xiaomi 17 Ultra partono da circa 1.499 euro per il modello base, salendo fino a 1.999 euro per la versione Leica, dotata di 16 GB di RAM e 1 TB di storage.

Xiaomi Tag: un tracker ecosistemico e accessori dedicati

Xiaomi ha introdotto anche Xiaomi Tag, un tracker Bluetooth che si propone come diretto concorrente dell'Apple AirTag. Compatibile sia con la rete Apple Find My sia con Google Find My Device (a scelta all'avvio), pesa solo 10 grammi e utilizza una batteria a bottone sostituibile. Il prezzo è di circa 14,99 euro per singolo pezzo o 49,99 euro per un pack da quattro.

Per potenziare l'esperienza fotografica con lo Xiaomi 17 Ultra, sono stati presentati due kit opzionali: il Photography Kit, con otturatore a due stadi e pulsante video Bluetooth, e il Photography Kit Pro, caratterizzato da finiture in pelle, pulsante zoom e una batteria integrata da 2.000 mAh.

I prezzi sono rispettivamente di 99,99 euro e 199,99 euro.

Powerbank ultrasottile, smartwatch e cuffie

Per gli utenti sempre in movimento, Xiaomi ha svelato una powerbank magnetica ultrasottile con soli 6 mm di spessore. Dotata di una batteria da 5.000 mAh, supporta la ricarica cablata a 22,5W e wireless a 15W. Pesa 98 grammi ed è disponibile nei colori nero, argento e arancione, al prezzo di circa 59,99–64,99 euro.

La gamma si completa con lo smartwatch Watch 5, equipaggiato con un display AMOLED da 1,54 pollici e una batteria da 930 mAh in grado di garantire fino a 6 giorni di autonomia. A ciò si aggiungono le cuffie Redmi Buds 8 Pro, con cancellazione attiva del rumore e un'autonomia di 33 ore.

I prezzi sono rispettivamente di 299,99 euro e 69,90 euro.

Posizionamento strategico e investimenti futuri

Questa serie di lanci sottolinea la strategia di Xiaomi volta a creare un ecosistema integrato che abbraccia smartphone, AIoT ed EV. Il presidente William Lu ha annunciato un piano di investimenti di oltre 24 miliardi di euro nei prossimi 5 anni, destinati a chip, sistemi operativi e modelli di intelligenza artificiale. Il brand conferma la sua terza posizione mondiale nel mercato degli smartphone e rafforza la leadership nel segmento AIoT.

Il lancio avviene in un momento di forte competizione, poco dopo la presentazione del Galaxy S26 Ultra, segnando un confronto diretto nel settore dei dispositivi di punta.

In sintesi, Xiaomi punta a ridefinire l'esperienza flagship attraverso hardware fotografico avanzato, opzioni di personalizzazione e un ecosistema sempre più articolato. Lo Xiaomi 17 Ultra, i suoi accessori, il tracker e la powerbank delineano un'offerta completa, pensata per fidelizzare l'utente in ogni contesto d'uso.