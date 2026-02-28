Perplexity ha svelato il suo nuovo prodotto, Perplexity Computer, un assistente digitale avanzato progettato per gestire autonomamente flussi di lavoro complessi. Il sistema si distingue per l'utilizzo di ben 19 modelli AI, orchestrati in modo specialistico per massimizzare l'efficacia. Disponibile da fine febbraio 2026 per gli abbonati al piano Perplexity Max (con un costo di 200 $/mese), questo strumento rappresenta un avanzamento strategico rispetto all'approccio tradizionale basato su un singolo modello. L'obiettivo è sfruttare l'integrazione e il coordinamento di molteplici intelligenze artificiali per ottenere i migliori risultati in base al contesto d'uso specifico.

Funzionamento e capacità operative

Perplexity Computer opera partendo da un input descrittivo fornito dall'utente, che definisce l'obiettivo finale. Il sistema decompone questo obiettivo in una serie di compiti specifici, assegnando ciascuno al modello AI più idoneo. Questi sotto-agenti operano in ambienti isolati nel cloud, dotati di filesystem, browser e integrazioni per vari tool. La capacità di orchestrare progetti di lunga durata, anche di mesi, copre attività quali ricerche approfondite, creazione di contenuti, sviluppo software, visualizzazioni dati e deployment.

L'innovazione nell'orchestrazione multi-modello

Il cuore dell'innovazione di Perplexity Computer risiede nella sua capacità di orchestrazione multi-modello.

Il motore logico impiega Anthropic’s Claude Opus 4.6 per il ragionamento centrale, Gemini per compiti di ricerca avanzata, Nano Banana per la generazione di immagini, Veo 3.1 per la creazione di video, Grok per task leggeri e ad alta velocità, e ChatGPT 5.2 per la gestione di contesti estesi e ricerche ampie. In totale, il sistema coordina 19 modelli, con la prospettiva di integrare ulteriori specializzazioni man mano che diventano disponibili.

Posizionamento strategico e utenza target

Perplexity Computer si rivolge primariamente agli utenti professionali che gestiscono decisioni di alto profilo. Il suo posizionamento strategico mira a evitare la competizione diretta come produttore di modelli AI, concentrandosi invece sul ruolo di integratore e orchestratore di modelli terzi.

L'azienda punta a offrire un'esperienza utente fluida e flussi di lavoro automatizzati. Perplexity ha inoltre modificato la sua strategia commerciale, abbandonando il focus sugli utenti attivi mensili (MAU) per privilegiare abbonamenti enterprise più redditizi e modelli di business sostenibili.

Contesto competitivo e differenziazione

Il mercato degli agenti AI autonomi e personalizzati è in rapida evoluzione. Perplexity Computer si differenzia da soluzioni come OpenClaw, che pur essendo uno strumento di crowd-sourcing, presenta vulnerabilità di sicurezza e opera localmente. Computer, invece, opera nel cloud all'interno di un ecosistema controllato e sandboxed. Si distingue anche da Claude Cowork, poiché utilizza modelli provenienti da diversi provider, evitando di vincolarsi a un unico fornitore.

Prospettive future e roadmap

Perplexity ha già delineato espansioni future, tra cui l'arrivo del browser Comet su iOS il mese prossimo. L'azienda organizzerà inoltre il proprio evento per sviluppatori, “Ask”, l’11 marzo a San Francisco. È previsto un ampliamento dell'accesso al sistema anche per gli abbonati Pro e, in prospettiva, per utenti enterprise con esigenze avanzate.

Perplexity Computer non rappresenta solo un'evoluzione tecnologica, ma una riflessione sul futuro del lavoro con l'AI. L'approccio di orchestrare modelli esistenti anziché crearne uno universale promette efficienza, specializzazione e adattabilità. In un panorama dove “multi-model is the future”, Perplexity mira a incarnare questo paradigma come strumento operativo per professionisti, aprendo la strada a nuovi modelli di automazione intelligente.