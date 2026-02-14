Negli ultimi giorni del primo trimestre 2026, le principali società di intelligenza artificiale – OpenAI e xAI – si trovano al centro di una crisi di retention senza precedenti. Le dimissioni di co‑fondatori, dirigenti e figure chiave stanno sollevando interrogativi sulla sostenibilità culturale, etica e strategica di questi campi di punta.

Dimissioni massicce in xAI: co‑fondatori, ingegneri e tensioni

Secondo quanto riportato da TechCrunch, la metà dei co‑fondatori originali di xAI ha lasciato il progetto, con almeno due ulteriori dimissioni nelle ultime settimane, portando il totale a sei su dodici.

Elon Musk ha minimizzato il fenomeno durante un incontro aziendale, parlando di “riorganizzazione necessaria per scalare”, ma l’uscita forzata di figure chiave suggerisce al contrario tensioni profonde. Fonti come The Verge hanno evidenziato come la dismissione del team di sicurezza, la focalizzazione su contenuti NSFW tramite Grok e l’approccio decisionale via chat aziendale stiano alimentando malessere tra i ricercatori. Inoltre, rapporti di Business Insider segnalano che due co‑fondatori e altri membri del team tecnico hanno motivato l’uscita con la volontà di esplorare opportunità più autonome o innovative.

Da Meyka emerge un contesto complesso: licenziamenti di massa, burn rate elevato, scrutinio regolatorio in seguito alla diffusione di deepfake non consensuali e una IPO in vista stanno generando un quadro instabile che sfida l’operatività futura dell’azienda.

OpenAI: fratture etiche e politiche scuotono il team

Anche OpenAI sta attraversando una fase turbolenta. La vicepresidente per le policy di prodotto è stata licenziata dopo aver espresso preoccupazioni sull’introduzione di una “modalità adult” per ChatGPT, finalizzata a contenuti erotici verificati per età; la decisione ha suscitato critiche da ambienti interni sulla trasparenza etica dell’azienda. Nella stessa direzione, Zoë Hitzig ha rassegnato le dimissioni, accusando OpenAI di seguire una strada simile a Facebook, monetizzando i dati più intimi degli utenti e mettendo a rischio la fiducia nella piattaforma. Sul piano più ampio, si parla di turn-over crescente tra i senior AI staff, conseguenza di disallineamenti tra etica dichiarata e pratiche commerciali.

Cause comuni: etica, cultura, burn‑out e guerre di reclutamento

Un quadro sintetico delle motivazioni: preoccupazioni etiche (contenuti erotici, deepfake), raffreddamento culturale tra ricerca e monetizzazione, ambienti di lavoro estenuanti e forti tentazioni economiche da parte di realtà concorrenti. Secondo una sintesi comparativa, il turnover degli AI researcher nelle aziende leader è aumentato del 35% dalla fine del 2024, con evidenti ripercussioni sull’ecosistema del talento.

Il contesto competitivo accentua il fenomeno: Meta, Anthropic e altri offrono pacchetti generosi, ma la cultura interna spesso conta di più. Sam Altman ha raccontato di offerte da granuli di denaro estremo – fino a 100 milioni di dollari – rivolte ai migliori talenti, ma al momento non hanno avuto successo permutativo.

Impatto e implicazioni future nel settore

I flussi di talento verso startup autonome, spin‑off o competitor radicali rischiano di frantumare la concentrazione di conoscenza e rallentare i progetti concorrenti. La fuga di ricercatori in ambienti ritenuti più etici o free‑spirited può orientare i capitali e l’innovazione fuori dai grandi centri.

In questo contesto, la capacità di attrarre nuova linfa (attualmente xAI dichiara di “assumere aggressivamente” in aree come sicurezza, STEM e medicina) potrebbe non bilanciare il deficit culturale lasciato dalle uscite. Per OpenAI, invece, ricostruire fiducia e trasparenza appare sempre più urgente per evitare un vuoto morale che comprometta anche le sue roadmap tecnologiche.

Alla luce di questa convergenza di sconforto etico, tensioni interne e spostamenti strategici, il settore dell’AI si trova oggi a uno snodo critico: la retention dei talenti non è solo una questione HR, ma un vero termometro della coerenza tra missione dichiarata e azioni reali. Solo le organizzazioni in grado di integrare cultura, sicurezza e innovazione in modo credibile potranno mantenere vantaggio competitivo nella corsa verso l’intelligenza artificiale avanzata.