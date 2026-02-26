La startup Gushwork, fondata nel 2023 da Nayrhit Bhattacharya e Adithya Venkatesh, sta puntando sull'AI search come nuovo canale strategico per l'acquisizione di clienti nel settore B2B. Questa innovazione risponde a un cambiamento significativo nei comportamenti d'acquisto: un numero crescente di potenziali clienti si affida ad assistenti conversazionali come ChatGPT, Gemini e Perplexity, trascurando i tradizionali risultati dei motori di ricerca. Per intercettare questo flusso emergente, Gushwork ha sviluppato una piattaforma che impiega agenti AI dedicati alla generazione di contenuti ottimizzati, alla costruzione di backlink e al tracciamento dei lead, con risultati già tangibili.

Investimenti e valutazione: 9 milioni di dollari per un nuovo paradigma

Il 25 febbraio 2026, Gushwork ha concluso un round seed da 9 milioni di dollari, guidato da Susquehanna International Group (SIG) e Lightspeed India Venture Partners, con il contributo di B Capital, Seaborne Capital, Beenext, Sparrow Capital e 2.2 Capital. La valutazione post-money ha raggiunto i 33 milioni di dollari, segnando un notevole incremento rispetto ai circa 7,5 milioni registrati dopo il pre-seed da 2,1 milioni raccolto nel luglio 2023. In totale, il capitale raccolto ammonta a circa 11 milioni di dollari.

Modello operativo: agenti AI per visibilità e lead qualificati

La piattaforma Gushwork combina agenti AI automatizzati con interventi umani per creare e aggiornare contenuti ottimizzati per la ricerca.

Il servizio include la costruzione di 10-20 backlink per cliente, sfruttando una rete di 200-300 siti partner, e il monitoraggio dei lead attraverso un CMS integrato. Questo approccio consente anche alle aziende con risorse di marketing limitate di migliorare la propria visibilità sia nella ricerca tradizionale sia nei canali emergenti basati sull'AI.

Trazione concreta: ARR, clienti e metriche in crescita

Da quando ha focalizzato la propria offerta sull'AI search, circa tre mesi fa, Gushwork ha superato i 300 clienti paganti, prevalentemente negli Stati Uniti, con abbonamenti a partire da 800 dollari mensili. L'attuale ARR (Annual Recurring Revenue) si attesta intorno a 1,5 milioni di dollari, con l'obiettivo di raggiungere i 3-3,5 milioni nel trimestre successivo, supportato da una crescita mensile del 50-80%.

Il traffico web proveniente dai canali di AI search rappresenta circa il 20% del totale, ma genera il 40% dei lead in entrata, indicando una qualità superiore rispetto al traffico tradizionale. In alcuni casi, la piattaforma ha contribuito alla chiusura di contratti di valore compreso tra 200.000 e 350.000 dollari, evidenziando un impatto concreto sui risultati aziendali.

Casi reali: testimonianze e ROI

Un esempio significativo è quello di Source Equipment: dopo l'adozione di Gushwork, la proprietaria Stephanie Snyder ha registrato oltre 40 lead qualificati al mese, inclusi contatti da brand di rilievo come Red Bull. Questo caso dimostra l'efficacia della strategia AI search anche per aziende tradizionali con strategie di marketing precedentemente meno performanti.

Piano di sviluppo e vantaggio competitivo

I fondi raccolti saranno impiegati per potenziare i team di ingegneria, affinare l'accuratezza dei modelli AI e ampliare le strategie di go-to-market. Gushwork mira inoltre a scalare i processi di onboarding, gestendo attualmente una lista d'attesa di circa 800 aziende. Il vantaggio competitivo principale risiede nella profonda comprensione del comportamento degli assistenti conversazionali e nella capacità di creare contenuti efficaci per l'indicizzazione e la raccomandazione AI. Gushwork sottolinea come, oggi, "per ogni visita umana vediamo 2-3 visite da agenti AI", evidenziando l'importanza di attrarre anche questi interlocutori digitali.

Trend e implicazioni nell’era dell’AI-first discovery

Questo fenomeno riflette un cambiamento strutturale nel modo in cui gli utenti cercano prodotti e servizi, privilegiando l'AI search e i motori conversazionali rispetto ai motori di ricerca tradizionali. L'adozione di questi strumenti da parte delle aziende diventa quindi una necessità strategica, specialmente considerando che entro pochi anni le raccomandazioni AI potrebbero diventare il driver principale nella selezione dei fornitori. Gushwork si posiziona in questo mercato emergente, offrendo un'infrastruttura che funziona come un equivalente della SEO per il mondo AI-driven, un potenziale disruptive nel marketing digitale.