Nonostante risultati finanziari inferiori alle attese per il quarto trimestre 2025, il CEO di Pinterest, Bill Ready, ha rilanciato la narrativa aziendale evidenziando un dato significativo: la piattaforma gestisce circa 80 miliardi di ricerche mensili. Questo numero supera le stime di circa 75 miliardi di “prompt” trattati ogni mese da ChatGPT. A ciò si aggiunge il fatto che oltre la metà delle ricerche su Pinterest ha un intento commerciale, a fronte di circa il 2% su ChatGPT. Questi elementi vengono presentati come un asset strategico per valorizzare la piattaforma nei confronti di inserzionisti e investitori.

Dati finanziari e reazione del mercato

I numeri sono emersi durante la conference call guidata da Bill Ready, successiva alla pubblicazione dei risultati trimestrali. I ricavi si sono attestati a 1,32 miliardi di dollari, leggermente al di sotto delle previsioni (1,33 miliardi), mentre l'utile per azione è stato di 67 centesimi, contro i 69 centesimi attesi. La guidance per il primo trimestre 2026 rimane cauta, con stime di fatturato tra 951 e 971 milioni di dollari (attese: 980 milioni). Nonostante una crescita degli utenti attivi mensili del 12% su base annua, raggiungendo i 619 milioni, il mercato ha reagito con una drastica flessione del titolo (-20% in after-hours), definita da alcuni analisti come la risposta più violenta in un singolo giorno degli ultimi anni.

Il confronto con ChatGPT: significato e limiti

Nel corso della call, Ready ha posto l'accento sull'importanza degli 80 miliardi di ricerche come elemento distintivo della piattaforma, superiore ai circa 75 miliardi di prompt stimati per ChatGPT. Ancora più rilevante è il dato sull'intento commerciale: oltre il 50% delle ricerche su Pinterest è orientato all'acquisto, contro una percentuale stimata intorno al 2% per ChatGPT. Questo posizionamento mira a trasformare l'immagine di Pinterest da semplice luogo di ispirazione visiva a destinazione “search-first”, con un forte appeal per l'advertising di performance.

Tendenza all’uso visivo e sforzi per la monetizzazione

Pinterest ha da tempo orientato la propria strategia verso la ricerca visiva, la personalizzazione e un percorso commerciale integrato.

Ready ha sottolineato come la piattaforma consenta di avviare un journey commerciale senza la necessità di prompt testuali, grazie alla discovery visiva e a integrazioni semplificate per il checkout, come le partnership con Amazon. Come emerge anche da precedenti analisi, due terzi delle interazioni sulla piattaforma avvengono oggi tramite ricerca, un elemento chiave della strategia del CEO in carica dal 2022.

Trend finanziari e sfide nella monetizzazione

Il quadro finanziario evidenzia una crescita (ricavi +14% su base annua e utenti a 619 milioni), ma anche difficoltà nel tradurre l'engagement in ricavi pubblicitari solidi. Pinterest ha attribuito questo risultato al calo degli investimenti da parte dei grandi inserzionisti, in particolare in Europa, e all'impatto di una nuova tariffa sui mobili entrata in vigore a ottobre.

Inoltre, la guidance prudenziale per il primo trimestre 2026 riflette la persistente incertezza sull'andamento del mercato adv.

Un perimetro competitivo ampio nell’era AI

Il raffronto con ChatGPT sottolinea la crescente ridefinizione dei confini competitivi nel digitale. Non si tratta più solo di motori di ricerca tradizionali, ma anche di modelli generativi e visivi. Pinterest punta a consolidare la propria leadership nella ricerca visiva, utilizzando dati, intenti commerciali e performance advertising come leva strategica. Resta da dimostrare se questa narrativa potrà tradursi concretamente in una monetizzazione sostenibile e in ritorni azionari duraturi.

In sintesi, Pinterest sfrutta metriche di utilizzo e il posizionamento unico della propria piattaforma per ridefinire il proprio valore nel panorama digitale contemporaneo.

Sarà cruciale osservare se, nel corso del 2026, questa visione si trasformerà in una reale crescita della monetizzazione e in una maggiore fiducia da parte del mercato, o se rimarrà una promessa da capitalizzare.