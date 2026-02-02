Con il bilancio federale presentato l’1 febbraio 2026, l’India ha formalizzato un ambizioso piano per diventare un hub globale per i carichi di lavoro AI: una tax holiday fino al 2047 per i servizi cloud venduti all’estero, se elaborati da data center indiani. La misura segna un cambio di passo nella strategia digitale del Paese, votata a consolidare la capacità infrastrutturale come elemento chiave della competitività tecnologica.

Dettagli della tax holiday e condizioni vincolanti

La ministra delle Finanze Nirmala Sitharaman ha annunciato in parlamento che le aziende cloud straniere che erogano servizi globali utilizzando data center in India beneficeranno di un’esenzione fiscale completa fino al 2047.

Un’unica condizione: i servizi destinati al mercato indiano devono passare attraverso reseller locali soggetti a tassazione ordinaria. Inoltre, i fornitori dei data center legati ai colossi cloud godranno di un regime di safe harbour del 15% sui costi, garantendo maggiore prevedibilità fiscale.

AI, dati e cloud: l’infrastruttura come nuovo terreno competitivo

La mossa appare strategica: investimenti massicci già annunciati da Google (15 miliardi di dollari per un hub AI da 1 gigawatt a Visakhapatnam), Microsoft (17,5 miliardi entro il 2029) e Amazon (fino a 75 miliardi totali tra cloud e retail) dimostrano quanto l’India stia crescendo come meta focalizzata di infrastruttura digitale. Il piano risponde alla crescente domanda di AI, posizionando il Paese non solo come mercato ma come produttore infrastrutturale di cloud globale.

Opportunità e limiti operativi

Rohit Kumar di The Quantum Hub sottolinea come il governo ora tratti i data center come capitale strategico più che semplice retroterra tecnologico. Tuttavia, realizzare questa trasformazione non è scontato: limiti nella fornitura di energia, costi elevati dell’elettricità e la carenza d’acqua restano ostacoli significativi. Deloitte e altri analisti richiamano l’importanza dell’intenzione politica ma avvertono sulle difficoltà di attuazione e sull’impatto limitato su carichi sensibili alla latenza, come inferenza AI o applicazioni interattive.

Visione a lungo termine: infrastruttura, catene del valore e semiconduttori

Il governo non si è limitato alla tax holiday cloud: il bilancio introduce la fase 2 della India Semiconductor Mission, potenziando la produzione full-stack di chip e rafforzando le catene del valore attraverso incentivi all’elettronica (da ₹229 a ₹400 miliardi) e safe harbour al 2% per il magazzinaggio in aree doganali.

Questi interventi confermano l’intenzione di costruire un ecosistema tecnologico integrato che parta dall’hardware fino al cloud intelligente, sostenuto da policy fiscali orientate all’output produttivo reale.

Reazioni del mercato e percezione pubblica

Il settore IT ha accolto favorevolmente la manovra. I titoli legati ai data center, come Anant Raj, sono schizzati fino al +10% dopo l’annuncio. Il noto investitore Raamdeo Agrawal l’ha definita “un masterstroke per il futuro digitale dell’India”, paragonandola al boom del software degli anni ’90 e descrivendola come una mossa da “1,000‑pound gorilla”.

In sintesi, la proposta fiscale rivela un disegno a lungo termine: attrarre capitali privati per costruire infrastrutture AI, promuovere capacità produttiva interna e consolidare la posizione dell’India nella catena di valore digitale globale.

Il successo dipenderà però dalla capacità di affrontare le sfide operative e dalla velocità con cui saranno risolti i vincoli infrastrutturali.

L’India ha piantato una bandiera ambiziosa: diventare la centrale mondiale dell’AI sotto il profilo infrastrutturale. Ora serve far decollare l’aereo.