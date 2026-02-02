In un passaggio strategico che segna una svolta radicale nella sua identità, Tesla avvia un vero e proprio rebranding che la allontana dall’immagine di semplice produttrice di auto elettriche per rilanciarsi come piattaforma tecnologica multisettoriale. Il punto di svolta è il suo ultimo bilancio 2025 e le mosse annunciate per il 2026, vere e proprie pietre miliari di questa trasformazione.

Il bilancio 2025: l’auto ancora traina, ma i margini crollano

Nel 2025, Tesla ha fatturato 94,8 miliardi di dollari. Il 69,5 miliardi deriva direttamente dalle vendite e leasing di veicoli elettrici (EV) e dai crediti regolatori, mentre i restanti 25 miliardi provengono dall’energia (fonti rinnovabili), stoccaggio energetico e servizi come Superchargers, ricambi e l’abbonamento Full Self‑Driving (FSD).

Tuttavia, questi numeri non bastano: i profitti si sono ridotti del 46% su base annua. Il messaggio è chiaro: la centralità dell’auto nei ricavi è ancora indiscussa, ma i margini cedono sotto la pressione di vendite rallentate e costi in aumento.

Taglio simbolico al passato: addio alla Model S e X

Elon Musk ha annunciato la fine della produzione dei modelli iconici Model S e Model X. Sebbene rappresentassero solo il 2% dei volumi totali, la loro chiusura non è solo un taglio di produzione, ma un messaggio simbolico di discontinuità con il passato automobilistico di Tesla.

CapEx da record e nuovi investimenti interni

Il 2026 sarà caratterizzato da un’impennata negli investimenti: si prevede un CapEx di 20 miliardi di dollari, più del doppio rispetto al 2025.

Una parte consistente sarà destinata allo sviluppo dell’Optimus, il robot umanoide che Tesla intende produrre presso lo stabilimento di Fremont, liberando spazio grazie al pensionamento di S e X. In parallelo, è prevista l’espansione del servizio di robotaxi a nuove città e l’eventuale realizzazione di un impianto TeraFab per la produzione interna di chip, riducendo la dipendenza da fornitori esterni.

Sinergie e alleanze: l’intreccio con xAI e SpaceX

Parte del rebranding riguarda anche una più stretta integrazione tra Tesla e le altre realtà di Musk. Da un lato, l’azienda metterà in campo un investimento di 2 miliardi di dollari in xAI, la sua società di intelligenza artificiale. Dall’altro, emergono discussioni sulla possibilità concreta di una fusione tra Tesla, xAI e SpaceX, creando un conglomerato tecnologico unico capace di fondere AI, mobilità, energia e spazio.

Rebranding silenzioso ma strategico

Non si tratta di un cambio di logo o slogan. Il rebranding è discreto ma sostanziale: Tesla si posiziona sempre meno come costruttrice di auto e sempre più come piattaforma tecnologica integrata, comprese AI, energia, autonomia e robotica. Una trasformazione resa necessaria dalle pressioni competitive nel mercato automotive — in particolare dalla forte ascesa di competitor come BYD — e da una domanda finale che richiede modelli più resilienti e differenziati.

In sintesi, il «grande rebranding» Tesla 2026 è un pivot strategico concreto: l’addio a modelli simbolo, la concentrazione su AI e robotica, investimenti record e relazioni interaziendali sempre più coese.

In questo nuovo corso, la casa di Musk non vuole solo vendere veicoli elettrici, ma diventare una piattaforma tecnologica multisettoriale — un cambio di narrazione figlio della necessità di innovare e difendersi in mercati sempre più competitivi e fluidi.