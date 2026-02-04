Al Cisco AI Summit del 3 febbraio 2026, il CEO Lip‑Bu Tan ha annunciato che Intel inizierà a produrre GPU, un segmento di mercato finora dominato da Nvidia. Il progetto è già in fase operativa, con assunzioni strategiche a supporto, e mira a integrare GPU discrete nell'offerta aziendale, rispondendo alla domanda crescente di hardware per l'intelligenza artificiale e la grafica ad alte prestazioni.

Oltre le CPU: le GPU per una nuova centralità

Tan ha confermato che Intel, storicamente focalizzata sulle CPU, svilupperà GPU specializzate sia per il gaming sia per l'addestramento di modelli AI.

A guidare questo ambizioso progetto è stato nominato Kevork Kechichian, già EVP e general manager del data center group. A gennaio, il team si è arricchito con l'ingresso di Eric Demers, ex Qualcomm, figura di spicco nell'ingegneria di settore.

Un contesto favorevole: AI, fonderia e packaging avanzato

L'annuncio di Tan sottolinea anche il ruolo cruciale della fonderia e delle soluzioni di packaging avanzato. Intel intende coniugare produzione e sviluppo, puntando sull'affidabilità e sulla capacità di attrarre clienti per i suoi processi produttivi all'avanguardia, tra cui l'innovativo processo 18A. In questo scenario, le GPU assumono un valore strategico non solo come prodotto, ma anche come leva per il posizionamento industriale dell'azienda.

Il panorama competitivo: Nvidia, AMD e le nuove alleanze

Nonostante la netta supremazia di Nvidia nel mercato delle GPU per l'AI, la mossa di Intel si inserisce in una più ampia dinamica di frammentazione del settore. Diverse grandi aziende, tra cui Google con le sue TPU, Amazon con Trainium3, Microsoft e OpenAI, stanno sviluppando soluzioni alternative per ridurre la dipendenza da Nvidia e ampliare le opzioni tecnologiche disponibili. Parallelamente, analisti indicano AMD come un concorrente sempre più credibile, con previsioni di crescita significative nel mercato delle GPU AI e un'espansione nel settore dei server.

Collaborazioni strategiche: Nvidia e Intel Foundry

In un'ottica di evoluzione del mercato, mentre Intel si prepara a entrare nel segmento GPU, emerge una potenziale collaborazione con Nvidia.

Quest'ultima starebbe valutando l'utilizzo dei siti produttivi Intel e delle sue tecnologie di packaging per alcune componenti delle sue future GPU Feynman, previste per il 2028. Il die principale, tuttavia, rimarrebbe sotto la gestione di TSMC.

Sfide e opportunità: ecosistema software e supply chain

Le sfide per Intel sono considerevoli. Nvidia non compete solo sul fronte hardware, ma anche grazie a un ecosistema software consolidato, che include CUDA, librerie e toolchain ampiamente diffusi. Intel dovrà quindi proporre non solo hardware competitivo, ma anche garantire compatibilità, strumenti adeguati e un ecosistema capace di attrarre e fidelizzare gli sviluppatori.

Inoltre, il declino della concentrazione produttiva globale rappresenta un'opportunità politica e commerciale.

Offrire una GPU alternativa significa aumentare i livelli di resilienza e autonomia, aspetti particolarmente sensibili per enti governativi e hyperscaler attenti alla diversificazione della supply chain.

Implicazioni di mercato e prospettive future

L'ingresso di Intel nel mercato delle GPU potrebbe esercitare una maggiore pressione su Nvidia in termini di prezzi e disponibilità, stimolando un maggiore dinamismo. Anche una quota di mercato modesta potrebbe contribuire ad aumentare l'offerta globale e favorire l'adozione di standard hardware più aperti.

Per Intel, questa non è una mossa tattica, ma una scommessa sulla sua sopravvivenza strategica in un paradigma AI-first. Le aziende che non dispongono di acceleratori competitivi rischiano, infatti, di essere marginalizzate.

In sintesi, Intel lancia un rilancio strategico: puntare su GPU proprie significa voler recuperare terreno sul fronte hardware e riposizionarsi come partner industriale affidabile e protagonista nel nuovo ecosistema dell'intelligenza artificiale.