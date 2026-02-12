La startup Modal Labs, specializzata in infrastrutture per l’inference AI, è al centro dell’attenzione per indiscrezioni su una nuova tornata di finanziamento. Fonti indicano che l’azienda potrebbe raggiungere una valutazione di circa 2,5 miliardi di dollari, un valore che più che raddoppia gli 1,1 miliardi registrati meno di cinque mesi fa, a seguito del suo Series B da 87 milioni di dollari. I colloqui, ancora nelle fasi iniziali, vedrebbero General Catalyst come potenziale lead investor. L'ARR (Annual Recurring Revenue) di Modal Labs si attesterebbe sui 50 milioni di dollari.

Il CEO Erik Bernhardsson, pur non confermando un fundraising attivo, ammette dialoghi continui con fondi di venture capital.

Contesto e dettagli del round di finanziamento

Secondo le informazioni emerse, i colloqui in corso potrebbero portare a una valutazione di 2,5 miliardi di dollari. Questo dato rappresenta un significativo aumento rispetto agli 1,1 miliardi raggiunti durante il Series B da 87 milioni di dollari a settembre 2025. Il valore dell'ARR di 50 milioni è stato confermato da diverse fonti. Bernhardsson ha precisato che i contatti con gli investitori rientrano in “conversazioni generali” e non configurano un fundraising attivo.

La proposta tecnica: Infrastructure-from-Code

Modal Labs si distingue per l'approccio denominato “Infrastructure-from-Code”.

La sua piattaforma serverless supporta GPU di fascia alta, come Nvidia H100 o A100, configurabili direttamente in Python. Questo metodo elimina la complessità tipica delle configurazioni cloud tradizionali, quali Kubernetes o moduli YAML. Il risultato è un'inferenza con tempi di cold start ridotti e un'efficienza di scala ottimale per i carichi di lavoro tipici delle app generative AI.

Il mercato competitivo dell'infrastruttura AI

Il potenziale round di Modal Labs si inserisce in un mercato dell'infrastruttura AI in rapida crescita. Altri attori del settore hanno recentemente raccolto finanziamenti significativi: Baseten ha ottenuto 300 milioni di dollari con una valutazione di 5 miliardi, Fireworks AI 250 milioni a 4 miliardi, Inferact 150 milioni a 800 milioni, e RadixArk (SGLang) finanziamenti per 400 milioni.

L'importanza strategica dell'inference AI

Sebbene il training dei modelli AI catturi gran parte dell'attenzione mediatica, è l'inference—l'utilizzo dei modelli in produzione—il vero motore della spesa e del ritorno sull'investimento per le imprese. Modal Labs risponde a un bisogno crescente di ridurre la latenza, ottimizzare il rapporto costo/prestazioni e gestire carichi di lavoro variabili su larga scala. L'obiettivo è fornire infrastrutture affidabili e performanti. General Catalyst sembra puntare proprio su questa centralità dell'inference nell'architettura AI moderna.

Verso la maturità del settore infrastrutturale AI

Il settore dell'infrastruttura AI sta attraversando una fase di transizione, evolvendo da una scommessa rischiosa a un asset operativo stabile.

Un eventuale round di finanziamento a 2,5 miliardi per Modal Labs verrebbe probabilmente impiegato per espandere la presenza globale, assicurare l'accesso alle GPU e rafforzare funzionalità enterprise come osservabilità, reti private e compliance. La sfida principale sarà mantenere margini competitivi rispetto ai provider cloud hyperscaler.

Nel nuovo ecosistema dell'AI, il valore risiede non solo nel modello, ma anche nei sistemi che rendono l'inferencing scalabile, accessibile e conveniente. Modal Labs, con questa potenziale valutazione, simboleggia l'evoluzione verso un'AI più operativa e strutturata.