Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha formalmente dichiarato che le “red lines” imposte da Anthropic sull’utilizzo dei suoi sistemi di intelligenza artificiale rappresentano un “rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale”. Questa posizione, espressa in una mozione legale depositata il 18 marzo 2026, costituisce la prima risposta ufficiale del Pentagono alle azioni legali intraprese dall’azienda. Anthropic mira a invalidare la sua designazione come potenziale rischio nella catena di approvvigionamento militare. La principale preoccupazione del DOD si concentra sulla possibilità che, durante operazioni militari, Anthropic possa “disabilitare la propria tecnologia o alterarne preventivamente il comportamento”, qualora l’azienda ritenesse violate le proprie condizioni contrattuali.

Lo scontro tra garanzie etiche e prerogative militari

Questa recente escalation si inserisce in un confronto già acceso tra l’azienda e il Pentagono. Anthropic, che lo scorso anno si era aggiudicata un contratto da 200 milioni di dollari, aveva stabilito linee guida etiche precise. Queste includevano il divieto di utilizzare il modello Claude per la sorveglianza di massa di cittadini statunitensi e l’esclusione della sua applicazione in sistemi d’arma letali senza una supervisione umana. Il Dipartimento della Difesa ha replicato che un’entità privata non può imporre restrizioni sull’uso militare di un contratto.

Nelle sue azioni legali, Anthropic sostiene che il DOD abbia violato i suoi diritti ai sensi del Primo Emendamento e abbia ecceduto l’autorità conferitagli dal Congresso.

L’udienza cruciale per la richiesta di un’ingiunzione preliminare è programmata per il 24 marzo 2026.

La mobilitazione dell’industria tecnologica

Il caso ha generato un’ampia mobilitazione, catalizzando il sostegno di numerose organizzazioni, aziende e dipendenti del settore tecnologico, incluse figure di spicco di OpenAI, Google e Microsoft. Anche diversi gruppi legali hanno presentato amicus briefs a favore di Anthropic. La comunità tecnologica esprime la preoccupazione che questa designazione, considerata senza precedenti, possa avere un effetto dissuasivo sull’innovazione e alterare profondamente le dinamiche di collaborazione tra le imprese di intelligenza artificiale e il governo.

Il senatore Edward Markey (D-Mass.) ha criticato la decisione del DOD, definendola “imprudente e senza precedenti”.

Ha inoltre sollecitato un intervento rapido del Congresso per rinegoziare i termini del rapporto con l’azienda.

Tra continuità operativa e dipendenze strategiche

Nonostante il persistente clima di scontro, il Dipartimento della Difesa sembra essere consapevole della propria dipendenza dalla tecnologia di Anthropic, in particolare dal modello Claude. Una nota interna, firmata dal CIO del Pentagono, Kirsten Davies, ha aperto alla possibilità di estendere l’utilizzo dei sistemi di Anthropic oltre il periodo di sei mesi inizialmente previsto per la loro dismissione. Tale estensione sarebbe consentita “in circostanze eccezionali e se direttamente collegata a missioni critiche per la sicurezza nazionale”, subordinata all’approvazione di un rigoroso piano di mitigazione del rischio.

Dal quadro contrattuale agli sviluppi futuri

Il confronto in atto tra le parti solleva un nodo cruciale: la questione del diritto del governo di utilizzare liberamente la tecnologia fornita dai suoi contraenti e, al contempo, il diritto delle aziende di salvaguardare i propri principi etici. La causa legale attualmente in corso potrebbe infatti stabilire un precedente significativo, delineando il futuro bilanciamento tra responsabilità civile, controllo militare e l’imperativo dell’innovazione tecnologica.

Qualora Anthropic riuscisse a ottenere una sospensiva dell’azione del DOD, ciò potrebbe riaffermare con forza il ruolo delle garanzie etiche nelle forniture tecnologiche al settore pubblico.

Viceversa, se il Pentagono dovesse prevalere, il precedente stabilito potrebbe ridefinire radicalmente il quadro delle relazioni tra governi e fornitori di intelligenza artificiale. Entrambe le parti attendono il pronunciamento del tribunale californiano, consapevoli delle evidenti implicazioni geopolitiche e normative che ne deriveranno.

Nel lungo periodo, l’esito di questa disputa influenzerà profondamente il modo in cui startup avanzate, come Anthropic, si relazioneranno con gli enti governativi. Questo tema si colloca al centro di una rinnovata tensione tra l’esigenza di un’innovazione responsabile e gli imprescindibili obblighi di sicurezza nazionale. In questo delicato equilibrio tra etica e pragmatismo, il campo di battaglia è, in ultima analisi, il futuro stesso dell’intelligenza artificiale americana.