Nel recente all-hands di xAI, tenutosi il 10 febbraio 2026, Elon Musk ha svelato una visione audace: una fabbrica sulla Luna destinata alla produzione di satelliti AI e al loro lancio tramite un gigantesco catapulta. Questa proposta segna un'incredibile convergenza tra ambizione tecnologica, strategia finanziaria e una profonda trasformazione del progetto originario dell'azienda.

Cofondatori in fuga: l’uscita di massa da xAI

La stessa giornata ha visto l'annuncio delle dimissioni di due cofondatori, Tony Wu e Jimmy Ba. Con queste uscite, il numero totale di fondatori che hanno lasciato l'azienda sale a sei, su un organico iniziale di dodici.

Sebbene le motivazioni siano state presentate come pacifiche, emergono chiare dissonanze interne legate alla transizione verso una struttura industriale post-fusione, un contesto che non tutti hanno ritenuto ideale per la propria permanenza.

Durante l'incontro, Musk ha dichiarato ai dipendenti l'imperativo di "andare sulla Luna", sottolineando come xAI necessiti di quella spinta visionaria legata a un'intelligenza di scala superiore, facilitata dall'infrastruttura lunare. Il Financial Times riporta che queste partenze si inseriscono in un quadro di riorganizzazione tumultuosa a seguito della fusione con SpaceX, con sei dei dodici fondatori ora fuori dall'azienda.

Fabbrica lunare e IPO: il cambio di focus strategico

Questa inattesa visione lunare non è un'idea isolata, ma si inserisce in una strategia più ampia che ha visto xAI essere acquisita da SpaceX per un valore combinato di circa 1,25 trilioni di dollari. L'obiettivo dichiarato è lo sviluppo di data center orbitanti in grado di soddisfare la crescente domanda energetica dei modelli AI, una sfida difficilmente gestibile dalle sole infrastrutture terrestri.

Il piano sembra supportato da un forte impulso economico: un IPO estivo con una valutazione target ambiziosa, fino a 1,5 trilioni di dollari. L'idea di una "fabbrica autoreplicante" sulla Luna, lungi dall'essere un mero sogno retrofuturistico, assume il valore di un efficace strumento narrativo per attrarre Wall Street, proponendo un racconto più concreto e monetizzabile rispetto al precedente, più fumoso, progetto marziano.

Luna vs Marte: praticità o retromarcia strategica?

Il cambio di prospettiva di Musk, da Marte alla Luna, è significativo. Per decenni, la colonizzazione marziana è stata la narrativa principale di SpaceX, ma ora Musk enfatizza come un insediamento lunare possa essere realizzato in meno di 10 anni, rispetto ai "più di 20 anni" stimati per Marte. La Luna diventa così non più un diversivo, ma una priorità strategica.

Dietro questa scelta vi è la necessità di bilanciare l'ambizione ideale con il ritorno finanziario. Una missione marziana richiederebbe decenni e investimenti difficilmente giustificabili nel breve termine, specialmente in vista di un'IPO imminente. La Luna, al contrario, offre tempi di lancio più frequenti, costi potenzialmente inferiori e un appeal narrativo più diretto per gli investitori.

Tra vision e realpolitik: il futuro di xAI e SpaceX

Il desiderio di "estendere la luce della coscienza verso le stelle", come espresso da Musk, si scontra ancora una volta con le esigenze di performance, bilanci e la disponibilità di talenti chiave. Le recenti dimissioni dei cofondatori rappresentano un campanello d'allarme: in ottica IPO, l'attenzione del mercato sarà elevata e una rotta incerta o un team ridotto potrebbero compromettere il successo dell'operazione.

La "fabbrica lunare" può essere interpretata come l'ultima mossa strategica di Musk: unire un grande storytelling, trazione tecnologica e appeal finanziario, mentre la concretezza operativa del progetto – dai costi alle sfide planetarie – rimane, per ora, un disegno ancora vago.

Il prossimo semestre si preannuncia decisivo: tra fusioni, IPO, partenze significative e missioni spaziali sempre più audaci, il futuro di xAI-SpaceX si delineerà in un equilibrio precario tra fantascienza e finanza, con la Luna come palcoscenico di un esperimento estremo e potenzialmente epocale.