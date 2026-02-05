Resolve AI ha annunciato il 4 febbraio 2026 un round di Serie A da 125 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione da 1 miliardo di dollari e ottenendo lo status di unicorno. La lead investor è Lightspeed Venture Partners, affiancata da Greylock Partners, Unusual Ventures, Artisanal Ventures e A*.

Conferma del funding e valutazione

L’annuncio del capitale raccolto – 125 milioni di dollari a una valutazione post-money di 1 miliardo – è stato ufficialmente confermato, smentendo precedenti indiscrezioni relative a tranche multiple con valutazioni differenti.

Un portavoce di Resolve AI ha precisato che il 100% dell’equity è stato acquisito a questa valutazione unica. Il comunicato stampa dell’azienda ribadisce la struttura del deal, confermando un round non “blended” e una valutazione unitaria da 1 miliardo, restituendo così trasparenza alla transazione. Questo chiarimento scioglie ogni ambiguità rispetto a un precedente report di dicembre 2025, che suggeriva una valutazione media inferiore a causa di una presunta struttura a tranche.

I fondatori e la proposta di valore di Resolve AI

Resolve AI è stata fondata all’inizio del 2024 da Spiros Xanthos e Mayank Agarwal, entrambi ex dirigenti di Splunk e co-creatori dell’osservabilità open source tramite OpenTelemetry.

In passato, hanno guidato la business unit observability di Splunk. La startup opera nel segmento dell’“AI for prod”, sviluppando agenti AI multi-modello che risiedono all’interno dei sistemi in produzione. Questi agenti raccolgono conoscenza operativa e triangolano dati di telemetria, codice e infrastruttura per gestire autonomamente incidenti, diagnosi, remediation e prevenzione. Questo approccio innovativo promette di ridurre il toil ingegneristico e di liberare risorse preziose per l’innovazione.

Clienti, finanziamenti precedenti e strategia futura

Nel comunicato ufficiale, Resolve AI ha reso noto di aver già raccolto oltre 150 milioni di dollari nell’arco dell’ultimo anno e mezzo. Tra i clienti citati figurano realtà di rilievo come Coinbase, DoorDash, MongoDB, MSCI, Salesforce e Zscaler, a testimonianza della rapida adozione della tecnologia in contesti enterprise critici.

Il capitale raccolto sarà destinato al potenziamento del product development, dei team tecnici e delle strategie go-to-market, oltre che al perfezionamento di modelli AI su misura per ciascun cliente. L’obiettivo primario è consolidare la nuova categoria dell’“AI for prod” su scala globale.

Trend e contesto di mercato per l’AI

Resolve AI emerge in un panorama di mercato in cui sempre più startup basate sull’intelligenza artificiale stanno conquistando lo status di unicorn. Tuttavia, mentre molte di queste nascono con l’obiettivo di potenziare lo sviluppo software, Resolve AI si concentra sull’operatività. La resilienza di sistema assume così un ruolo di asset strategico nei processi digitali enterprise, elevandosi da tema secondario a priorità assoluta.

L’esempio di Resolve AI sottolinea un cambiamento culturale significativo: l’investimento si sta spostando da modelli puramente predittivi e creativi verso infrastrutture AI che garantiscono la continuità del business. In sintesi, Resolve AI conferma il trend dell’automazione AI avanzata, estendendola oltre il codice per promuovere una sistemi reliability intelligente e proattiva, degna di un’attenzione strategica nei board tecnologici.