Spotify sta ampliando il proprio ruolo nell’ecosistema dei contenuti audio, estendendo la propria offerta oltre musica e podcast per includere anche libri fisici e audiolibri, potenziati da funzionalità innovative. Il 5 febbraio 2026, la società ha annunciato una strategia integrata che fonde formati digitali e fisici in modo fluido e strategico.

Ingresso nel mercato dei libri fisici con Bookshop.org

Spotify consentirà presto agli utenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito di acquistare copie fisiche dei libri direttamente dall’app. Grazie alla partnership con Bookshop.org, ogni acquisto supporterà le librerie indipendenti locali.

Il pulsante “Add to your bookshelf at home” reindirizzerà l’utente al sito di Bookshop.org, che gestirà inventario, prezzi e spedizioni, configurando Spotify come uno “sportello unico” per contenuti audio e cartacei.

Questa mossa trasforma Spotify da piattaforma esclusivamente digitale in un operatore omnicanale, capace di competere con giganti del settore come Amazon e Barnes & Noble, valorizzando al contempo il tessuto delle librerie indipendenti.

Page Match: transizione immediata tra libro e audio

È stata lanciata Page Match, una funzionalità che permette di sincronizzare istantaneamente la lettura di un libro fisico (o ebook) con la versione audiobook corrispondente. Inquadrando la pagina letta, l’app utilizza computer vision e tecnologie OCR per individuare la posizione nel formato audio, e viceversa tramite il pulsante “Scan to Read”.

Disponibile per la maggior parte dei titoli in lingua inglese, Page Match sarà accessibile agli utenti Premium da fine febbraio 2026, con l’obiettivo di estenderne l’ambito in futuro. Si tratta di una differenziazione significativa rispetto a soluzioni come Whispersync di Amazon, poiché include anche i libri fisici.

Audiobook Recaps sbarca su Android

Sugli utenti Android arriverà in primavera la funzionalità Audiobook Recaps, già presente su iOS. Si tratta di brevi riassunti generati automaticamente che riprendono il punto dove si era interrotta l’ascolto, ideali per chi sospende la lettura per impegni lavorativi o spostamenti. Questa funzionalità adotta un approccio smart all’esperienza utente.

Strategia integrata tra formati e crescita del mercato

Spotify sta progettando un ecosistema integrato tra libri fisici, digitali e audio. Le vendite di libri fisici tramite l’app, gestite in collaborazione con Bookshop.org, non generano margini diretti per Spotify ma favoriscono l’indipendenza delle librerie, contribuendo al brand-building e all’engagement dell’utente.

L’azienda dispone di oltre 500.000 titoli sulla sua piattaforma e, nel corso dell’ultimo anno, ha registrato una crescita del 36% nei nuovi ascolti di audiolibri e del 37% nelle ore di ascolto. Più della metà dei suoi 281 milioni di abbonati Premium ha già interagito con un audiolibro.

Impatto sull’industria editoriale e trend futuri

Questa strategia multipiattaforma crea nuove opportunità per gli editori: un catalogo di formati ampliato, maggiore engagement degli utenti e sinergie tra digitale e fisico. Per i lettori, l’esperienza si fa più fluida, supportando stili ibridi di fruizione – lettura e ascolto a seconda del contesto.

In prospettiva, Spotify si pone come hub culturale completo, capace di rispondere alla tendenza crescente dei consumatori di mixare formati diversi senza soluzione di continuità.

Spotify non si limita dunque a offrire contenuti: sta ridefinendo l’esperienza del libro. Con Page Match e Audiobook Recaps punta a rendere la lettura più accessibile, coinvolgente e interconnessa, mentre l’accostamento al libro cartaceo sancisce una filosofia omnicanale che può consolidare la sua posizione di media company leader nel “racconto” in ogni forma.