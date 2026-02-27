L’industria degli smartphone si trova ad affrontare una fase critica: secondo un’analisi di IDC presentata da TechCrunch, le spedizioni globali nel 2026 caleranno del 12,9 % rispetto all’anno precedente, segnando il crollo maggiore registrato in oltre un decennio.

Nel 2025 erano stati spediti circa 1,26 miliardi di dispositivi; la previsione per il 2026 stima un volume ridotto a circa 1,12 miliardi. È un ribaltamento deciso che interrompe anni di stabilità della crescita della domanda di smartphone. IDC avverte che questa non è una flessione temporanea, bensì un reset strutturale del mercato, con impatti duraturi su TAM (Total Addressable Market), mix di prodotto e paesaggio competitivo.

Secondo Nabila Popal, senior research director di IDC, «lo shortage di memoria causerà un aumento del 14 % del prezzo medio di vendita (ASP), che raggiungerà un record di 523 $»; al contempo, i piccoli produttori, in particolare nel segmento entry-level, saranno costretti ad abbandonare il mercato. Ai vertici potrebbero invece restare solo Apple e Samsung, più resilienti grazie alla capacità di approvvigionamento consolidata.

Origini della crisi: l’AI che risucchia la memoria

La radice del problema risiede nella crescente domanda di memoria — sia DRAM che NAND — da parte dei data center AI. Giganti come Microsoft, Amazon, OpenAI e Google stanno assorbendo gran parte delle forniture, sottraendo capacità a un settore consumer già sotto pressione.

Il risultato: i prezzi della memoria sono saliti in media del 200–400 %, un incremento che trasforma il costo delle RAM da circa il 10–15 % al 30 % del prezzo di un dispositivo.

Impatto regionale e segmentazione del mercato

IDC evidenzia una diaspora globale: nel Medio Oriente e in Africa si prevede un calo delle spedizioni del 20,6 %, mentre in Asia-Pacifico (esclusa Cina e Giappone) e Cina le contrazioni attese sono rispettivamente del 13,1 % e del 10,5 %. Nei mercati emergenti, dove l’accesso a soluzioni economiche era cruciale, l’aumento dei costi e la scarsità di dispositivi a basso prezzo stanno colpendo in modo più violento.

Le strategie dei produttori davanti alla tempesta

Per molte aziende, la risposta è un trade-off difficile: aumentare i prezzi o ridurre le specifiche dei modelli.

Secondo Counterpoint, alcune categorie entry-level potrebbero ridursi anche del 20 %, mentre aumenti di prezzo eccessivi o riduzioni delle specifiche diventano soluzioni inevitabili. In India, ad esempio, si stima che i costi di produzione aumenteranno tra l’8 % e il 15 %, con dispositivi sotto i 10 000 Rs (≈120 $) particolarmente a rischio.

I vendor più piccoli, che operano su margini già risicati, rischiano l’estinzione o il ritiro dal mercato. Al contrario, Apple e Samsung, con maggiore integrazione verticale e relazioni consolidate, possono mantenere quote di mercato e stabilità nell’offerta.

Prospettive nel medio termine: verso una soluzione o una nuova normalità?

IDC ritiene che la situazione possa stabilizzarsi solo entro la metà del 2027, ma è improbabile che i prezzi della memoria tornino ai livelli del 2025.

Il mercato sembra quindi avviato verso un nuovo equilibrio, dove gli smartphone economici saranno sempre meno sostenibili e le dinamiche competitive ulteriormente polarizzate.

Implicazioni strategiche e takeaway

Da questa difficoltà emergono spinte verso la premiumizzazione del portafoglio prodotto e l’accelerazione della verticalizzazione nei cicli di approvvigionamento. Le aziende in grado di garantire continuità e capacità di pianificazione a lungo termine avranno un vantaggio competitivo definito. Inoltre, il mercato degli accessori, degli sviluppatori e dell’ecosistema mobile subirà inevitabilmente il rallentamento dell’upgrade cycle.

Il fenomeno rappresenta una lezione chiave: l’AI non è solo una frontiera tecnologica, ma un motore di trasformazione strutturale dell’intera filiera elettronica, con effetti a catena che minacciano di ridefinire la convergenza tra costi, innovazione e accessibilità.

Nel nuovo scenario, l’equilibrio industriale si ridefinisce: il crollo previsto del 12,9 % nelle vendite di smartphone nel 2026 non è un evento isolato, ma il segnale di un cambiamento profondo e duraturo del mercato.