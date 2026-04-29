Google TV si prepara a ricevere una serie di aggiornamenti significativi, introducendo nuove funzionalità potenziate dall'intelligenza artificiale e l'attesissima integrazione di YouTube Shorts. Queste innovazioni mirano a trasformare l'esperienza televisiva, rendendola più interattiva e personalizzata per gli utenti.

Strumenti AI avanzati con la scheda Gemini

La scheda Gemini su Google TV sarà il punto di accesso per strumenti di intelligenza artificiale generativa. Attraverso il pulsante "Create", gli utenti potranno utilizzare Nano Banana e Veo.

Inizialmente disponibili sui televisori TCL abilitati per Gemini negli Stati Uniti, queste funzionalità saranno progressivamente estese a un numero maggiore di dispositivi. Nano Banana consente di generare ed editare immagini tramite comandi vocali, permettendo di cambiare abiti, sfondi o creare scene completamente nuove, favorendo interazioni divertenti e familiari. Veo, invece, offre la possibilità di creare video clip o di animare immagini statiche, sempre attraverso l'uso della voce.

L'arrivo di YouTube Shorts sulla schermata principale

Una delle novità più rilevanti è l'integrazione diretta di YouTube Shorts nella schermata principale di Google TV. Questo "feed personalizzato di video brevi" inizierà la sua distribuzione negli Stati Uniti quest'estate.

L'obiettivo è offrire contenuti facilmente fruibili e attuali, con l'intenzione di espandere in futuro questa integrazione ad altre piattaforme di video brevi.

Miglioramenti per Google Photos su Google TV

Anche Google Photos su Google TV riceverà importanti potenziamenti. La ricerca di foto sarà migliorata grazie all'integrazione di Gemini, facilitando l'individuazione di ricordi specifici come vacanze o compleanni. La nuova funzione "Remix" permetterà di applicare stili artistici, come acquerello o pittura a olio, per personalizzare le immagini. Inoltre, le "Dynamic Slideshows" trasformeranno le collezioni fotografiche in salvaschermi animati e stilizzati, arricchiti da cornici e sfondi speciali.

Questi aggiornamenti permetteranno agli utenti di trasformare il proprio televisore in una galleria dinamica dei loro momenti migliori, semplicemente selezionando Google Photos come fonte nelle impostazioni del salvaschermo. Le funzionalità di ricerca e Remix saranno inizialmente disponibili sui dispositivi abilitati Gemini negli Stati Uniti, mentre le Dynamic Slideshows verranno implementate a livello globale su tutti i dispositivi Google TV idonei.

La visione di Google per un intrattenimento domestico intelligente

Con questi sviluppi, Google TV si afferma come una piattaforma sempre più intelligente e interattiva. L'azienda punta sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale e sull'integrazione di contenuti moderni per offrire un'esperienza utente altamente personalizzata. La visione di Google è chiara: trasformare il soggiorno in uno spazio dove tecnologia e intrattenimento si fondono, creando esperienze uniche e su misura per ogni utente.