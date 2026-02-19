Oggi, 19 febbraio 2026, TechCrunch ha presentato Current, un innovativo lettore RSS sviluppato da Terry Godier. L'applicazione trasforma l'esperienza di lettura in una corrente fluida, abbandonando il modello dell'inbox da svuotare. Si tratta di un approccio radicalmente diverso nel panorama degli aggregatori di contenuti, concepito per ridurre il senso di colpa spesso associato ai feed non letti.

Dal senso di colpa a un’esperienza rilassata

Terry Godier ha osservato come molti lettori RSS tradizionali riprendessero l'estetica della posta elettronica, con contatori di non letti e elementi in grassetto che sottolineano articoli ancora da consultare.

Una metafora visiva che rifletteva una "difficoltà sociale" o un debito digitale per qualcosa che, invece, non richiede una risposta. In Current, l'utente non è più chiamato a "smaltire" articoli: può semplicemente immergersi nella corrente quando lo desidera, in modo più rilassato.

Contenuto che scorre: velocità, durata, scomparsa

L'interfaccia principale è pensata come un fiume in cui scorrono le notizie. Ogni contenuto ha una "velocità" temporale: le notizie flash rimangono visibili per circa tre ore, gli articoli quotidiani per circa 18 ore, i saggi fino a tre giorni e i tutorial evergreen fino a una settimana. Con il passare del tempo, gli elementi si attenuano visivamente fino a scomparire, anziché rimanere nella lista come promemoria persistenti.

Interazione semplice e immediata

L'utente non deve segnare manualmente gli articoli come letti. È sufficiente scorrere a sinistra per eliminarli dalla corrente o premere un pulsante di rilascio alla fine del contenuto, che riporta al flusso principale, con la possibilità di annullare l'azione. Si tratta di un'interazione gestuale pensata per essere fluida e priva di stress.

Funzionalità avanzate per gli appassionati RSS

Current offre diverse funzionalità avanzate:

Estrazione del testo completo anche da feed troncati, evitando la necessità di passare al sito web originale.

Modalità "image-first" per i webcomic.

Opzioni di sospensione temporanea ("mute") delle fonti o di pinning in alto nel flusso.

Suggerimenti intelligenti per limitare fonti troppo frequenti o poco lette.

Possibilità di seguire singoli autori grazie alla funzione "Voices" e alla specifica Byline per contestualizzare gli autori.

Prezzo e piattaforme

Current è disponibile con un acquisto una tantum a circa 9,99 USD su App Store per iOS, iPad e Mac.

Include sincronizzazione iCloud, importazione OPML e non prevede abbonamenti. È prevista anche una versione web.

L'approccio "one-time-fee" richiama le pratiche delle app indie, privilegiate dagli utenti che preferiscono evitare abbonamenti ricorrenti, offrendo trasparenza e continuità d'uso.

Una lettura come flusso: il nuovo paradigma RSS

Come evidenziato da Nick Heer su Pixel Envy, Current offre una fruizione "diversa ma familiare": un feed che galleggia, senza pressioni, dove le fonti più immediate non sovrastano i testi più riflessivi. Una vera e propria "rivoluzione modestamente radicale" nella visualizzazione RSS.

Current rappresenta un cambiamento paradigmatico nel modo di concepire i feed RSS: non più un elenco da smaltire, ma un ambiente vitale dove i contenuti esistono e poi svaniscono, senza lasciare traccia di debiti digitali.

Laddove lettori moderni come Tapestry o Flipboard Surf rimodellano l'aggregazione come timeline sociali o magazine digitali, Current propone invece una riflessione su come accediamo alle idee, promuovendo una lettura volontaria e serena.

Il nuovo paradigma introdotto da Current può influenzare il futuro dell'RSS, promuovendo un ritorno alla lettura consapevole e temporale: un flusso piuttosto che una pila da elaborare.