Nella primavera del 2026, due studenti di Stanford, Roman Scott e Itbaan Nafi, hanno trasformato una serie di Demo Day sul campus in un acceleratore nazionale: Breakthrough Ventures. Questo fondo, dotato di **2 milioni di dollari**, si propone di supportare startup fondate da college e neolaureati in tutti gli Stati Uniti, colmando il divario tra talento e capitale nelle prime fasi del percorso imprenditoriale.

Origini: dalla Demo Day al fondo nazionale

Il progetto affonda le sue radici nella crescente popolarità degli eventi Demo Day organizzati da Scott e Nafi a Stanford a partire dal 2024.

«Questo fundraising trasforma Breakthrough da acceleratore stagionale a una partnership a vita con i nostri fondatori», ha spiegato Nafi, allora ancora studente magistrale. Scott, laureato a Stanford nel 2024 e completato un master l’anno successivo, ha collaborato con Raihan Ahmed per la guida del programma e l’avvio del fundraising. L’iniziativa ha ottenuto il sostegno di importanti realtà come Mayfield, Collide Capital e alumni fondatori della stessa università.

Risorse offerte e modello operativo

Breakthrough Ventures si distingue per il suo modello operativo, definito specificamente “by student founders for student founders”. L’offerta include un pacchetto completo di risorse: **grant fino a 10.000 dollari**, crediti cloud da Microsoft e Nvidia tramite il programma Inception, supporto legale, mentorship e la possibilità di un **investimento follow-on da 50.000 dollari** al termine del programma.

Il modello ibrido prevede incontri in presenza presso studi VC locali, culminando con un Demo Day a Stanford. L’obiettivo è incubare almeno **100 startup nei prossimi tre anni**.

Ragioni e contesto

La missione di Breakthrough, come sottolineato da Scott, è «riempire il divario di capitale e accesso» che limita molti ecosistemi studenteschi, dove **l’accesso a finanziamenti e reti è tradizionalmente insufficiente**. Nafi paragona il progetto al Treehacks hackathon di Stanford, evidenziando il valore di uno spazio creato “da studenti per studenti” con un approccio inclusivo e peer-to-peer.

Confronto con altre iniziative universitarie

Programmi analoghi sono già presenti in altre università prestigiose, come Free Ventures (UC Berkeley), Sandbox Innovation Fund (MIT), e diversi acceleratori di Stanford quali StartX, LaunchPad e Cardinal Ventures.

StartX, attivo dal 2010/2011, opera come acceleratore non-profit associato a Stanford, offrendo formazione e accesso a una rete di mentori e investitori senza richiedere equity. Altri esempi includono il Dorm Room Fund, nato nel 2012 per investire in startup studentesche, e Xfund, con origini al MIT e Harvard.

Un’opportunità strategica

Un’analisi di TheMeridiem descrive il fondo come un'iniziativa «pre-seed democratizzata», che offre grant fino a **100.000 dollari**, compute credits, mentorship di alto livello e un investimento follow-on da 50.000 dollari, riducendo la pressione post-demo day. Il panorama dell'imprenditoria studentesca è in evoluzione: grazie ai modelli open-source, ai tool no-code e al cloud, gli studenti possono oggi costruire prototipi con capitale minimo.

Breakthrough Ventures si inserisce in questo contesto fornendo risorse concrete e strutturate per superare le sfide iniziali.

Breakthrough Ventures si configura dunque come un acceleratore **su misura per la Gen Z**, progettato per intercettare il talento emergente prima che altri attori del mercato lo facciano. Il modello offre non solo capitale, ma anche visibilità, infrastrutture materiali e immateriali, e una rete di supporto creata tra pari. L’applicazione apre il 2 febbraio 2026, con l’ambizione di diventare **il hub nazionale dell’imprenditoria studentesca**, supportando i giovani imprenditori fin dalle prime fasi del loro percorso.