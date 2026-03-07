Life Electric Vehicles Holdings, nota come Life EV, ha finalizzato l’acquisizione dei beni strategici di Rad Power Bikes. L’operazione, dal valore di circa 13,2 milioni di dollari, include il brand, l’inventario e gli asset operativi, segnando la fine dell’indipendenza della startup di Seattle e aprendo una nuova fase sotto l’egida di una realtà focalizzata sul consolidamento nel mercato della micromobilità elettrica in Nord America.

Gli asset acquisiti e le condizioni dell’operazione

Life EV ha rilevato la proprietà intellettuale, l’inventario e specifici asset operativi di Rad Power Bikes, formalizzando l’acquisto con un investimento di 13,2 milioni di dollari.

L’operazione è stata completata il 6 marzo 2026, a seguito del periodo di bancarotta in Chapter 11 avviato da Rad nel dicembre precedente. L’offerta vincente di Life EV è emersa da un’asta, dove ha prevalso su altri offerenti. L’accordo, confermato dalla corte fallimentare, prevede la continuazione delle attività sotto il nome Rad Power Bikes.

Tutela dei clienti e piano operativo

Life EV ha espresso l'intenzione di preservare il valore del brand Rad Power Bikes, mantenendo le operazioni retail negli Stati Uniti e pianificando un’espansione controllata nei mercati chiave. L’azienda ha inoltre rassicurato i clienti riguardo al futuro delle garanzie e dei buoni regalo, che saranno onorati secondo i termini dell’accordo di acquisto degli asset.

L’obiettivo è garantire una transizione fluida per la clientela esistente.

Strategia industriale: integrazione verticale e produzione USA

Life EV, originaria della Florida, ha costruito il proprio modello di business sull’acquisizione, lo sviluppo e la scalabilità di brand nel settore degli e-bike e della micromobilità a basso impatto. L’operazione con Rad si inserisce perfettamente in questa strategia, che comprende anche un investimento nella produzione e nel controllo dell’intera filiera produttiva. L’azienda intende implementare un approccio industriale integrato, favorendo l’assemblaggio, il controllo qualità e la gestione dell’inventario sul territorio statunitense, anche tramite una struttura in Zona Franca, per incrementare efficienza e resilienza.

Dall’apice della valutazione a una vendita in crisi

Rad Power Bikes aveva raggiunto una valutazione record di 1,65 miliardi di dollari nel 2021, dopo aver raccolto oltre 329 milioni di dollari in finanziamenti. Tuttavia, la pandemia ha segnato l’inizio di un declino: le entrate sono diminuite significativamente negli anni successivi, mentre le passività superavano gli asset. L’azienda ha affrontato criticità legate a richiami per incendi delle batterie e contestazioni fiscali, che hanno aggravato una spirale di perdite, licenziamenti e chiusura dei mercati europei.

Importanza strategica dell’acquisizione

Per Life EV, l’acquisizione comprende non solo un marchio con forte riconoscibilità e una community consolidata, ma anche una piattaforma operativa pronta per essere rilanciata.

Il controllo della proprietà intellettuale e delle risorse logistiche offre una base solida per costruire una nuova rete retail e migliorare la qualità dei prodotti sul suolo americano. La dichiarazione del CEO Rob Provost, secondo cui “il brand, la visione e la leadership di Rad sono fondamentali da rispettare e mantenere”, evidenzia l’intenzione di capitalizzare sull’eredità del marchio, mantenendolo intatto e potenziandone il valore nel tempo.

Questa acquisizione rappresenta un momento chiave di ridefinizione per il settore e-bike: un ecosistema un tempo dominato da startup indipendenti ora si ristruttura sotto nuove proprietà con capacità industriali e strategiche più solide. Resta da vedere se Life EV riuscirà a conciliare l’eredità di Rad e le aspettative dei clienti con una visione di produzione e controllo verticale sul territorio statunitense.