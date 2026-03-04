Il passato che Leyla credeva di aver sepolto a Istanbul sta per tornare a bussare alla sua porta con una violenza inaudita. Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Proprio quando la donna sembrava aver trovato un nuovo equilibrio, l’improvvisa comparsa del marito Hilmi manderà in frantumi ogni sua certezza. Non si tratterà solo di un incontro spiacevole: l’uomo, mosso da un desiderio di vendetta, rivelerà a Kaya il segreto più oscuro di Leyla, ovvero la sua vera identità. Messa alle strette, Leyla sarà costretta a confessare l’orrore vissuto: una storia fatta di abusi sistematici e di una fuga disperata che l’ha portata a costruirsi una vita basata sulla menzogna pur di sopravvivere.

L’incubo di Leyla: il marito Hilmi svela lo scambio d’identità

Il mondo di Leyla crollerà quando scoprirà che il nuovo cliente di Kaya è in realtà suo marito Hilmi. Alla sola vista scapperà, non prima che l’uomo riveli a Kaya che Leyla sta solo mentendo. Ha rubato l’identità di un’altra ragazza, la vera sorella di Ender e Caner: in realtà lei si chiama Ayse.

Hilmi è uno psicopatico che per anni ha trattato male la moglie e lei, dopo tanti abusi, è riuscita a fuggire, rifugiandosi a Istanbul con una falsa identità. Nella città dove troverà la pace, però, inizierà il peggiore dei suoi incubi.

Leyla abbandonata da tutti: Emir è l’unico alleato contro l’incubo Hilmi

L’arrivo di Hilmi scatenerà il panico intorno alle persone a lei più care, al punto che l’abbandoneranno.

Anche l’amica Sibel le dirà di non cercarla più. L’unico a tenderle una mano sarà Emir. Leyla gli racconterà la sua storia e il ragazzo si prodigherà a chiedere aiuto a Kaya, dopo averla nascosta in un ostello.

Inizialmente, Kaya non vorrà saperne, ma dopo aver ricevuto l’ennesima visita di Hilmi, in cui gli consegnerà una foto del suo matrimonio, dove ha volontariamente deturpato il volto della moglie, Kaya si convincerà che l’uomo è pazzo, così chiederà a Emir di portarlo da Leyla.

Il tragico passato di Leyla: dall’orfanotrofio all’incubo matrimoniale con Hilmi

La ragazza gli racconterà la sua storia: fin da piccola, orfana di entrambi i genitori, è cresciuta in un orfanotrofio. Il suo unico desiderio era avere una famiglia e una casa, così, quando ha conosciuto Hilmi, l’ha sposato, anche se non lo amava.

Solo dopo si è resa conto dei suoi problemi mentali: ne ha anche parlato con la famiglia di lui, ma nessuno l’ha mai voluta ascoltare, così si è ritrovata a subire i suoi abusi, fino a quando è riuscita a scappare.

Kaya resterà colpito dal suo racconto, dichiarando che farà di tutto per aiutarla, anche sotto l’aspetto legale: vorrà ottenere il divorzio immediato e liberare Leyla per sempre.