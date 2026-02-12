Il programma Speedrun di Andreessen Horowitz (a16z) si conferma tra gli accelerator più ambiti nel panorama tecnologico. Con un tasso di accettazione inferiore allo 0,4%, offre un pacchetto completo che va oltre il semplice capitale, includendo mentoring, networking e infrastrutture essenziali per una crescita rapida.

Cos’è e come funziona Speedrun

Lanciato nel 2023 da a16z, Speedrun è un programma intensivo della durata di 12 settimane. Nato inizialmente per startup nel settore gaming, ha rapidamente ampliato il suo raggio d’azione, diventando un programma “orizzontale”.

Oggi accoglie progetti in qualsiasi settore, purché caratterizzati da una forte impronta tech-driven, con particolare attenzione a AI, entertainment e media. Ogni coorte si svolge a San Francisco, con due edizioni annuali. La più recente, SR006, è iniziata il 26 gennaio 2026 e si concluderà con un Demo Day in aprile.

Investimenti e infrastrutture offerte

Speedrun investe fino a 1 milione di dollari per startup. La struttura prevede 500.000 $ upfront in cambio del 10% tramite SAFE, più ulteriori 500.000 $ condizionati alla chiusura di un round successivo entro 18 mesi. Questa soglia d’investimento supera quella di programmi noti come Y Combinator. Oltre al capitale, le startup selezionate beneficiano di oltre 5 milioni di dollari in crediti per servizi essenziali (tra cui AWS, OpenAI, Nvidia, Deel).

Un team operativo dedicato, composto da decine di specialisti, offre supporto in aree cruciali come go-to-market, brand, media, talent acquisition, risorse umane e consulenza legale.

Come aumentare le chance: consigli da Joshua Lu (a16z) e dai partecipanti

Secondo Joshua Lu, general manager del programma, la priorità assoluta è data alla squadra fondatrice. Si ricercano team completi, dotati di competenze complementari e con una chiara consapevolezza dei propri limiti e un piano per superarli. Sebbene non sia obbligatorio avere un asse tecnico-commerciale definito, è fondamentale dimostrare capacità di confronto costruttivo e una storia di collaborazione efficace, specialmente sotto stress. In termini di idea progettuale, più che lunghi ragionamenti teorici, è preferibile presentare uno “spark”, ovvero una valida traccia di trazione o convalida iniziale, che il programma è pensato per alimentare.

Per la candidatura, si suggerisce di utilizzare l’AI per affinare linguaggio, chiarezza e coerenza, ma senza costruire contenuti artificiali. La capacità di presentare il proprio progetto dal vivo durante il colloquio è considerata essenziale. Solo circa il 10% dei candidati raggiunge la fase del colloquio video, seguita da ulteriori screening prima della selezione finale.

Esperienza diretta: un founder dentro Speedrun

Mohamed Mohamed, fondatore di Smart Bricks, descrive il processo di candidatura come la stesura di una memo strategica interna, focalizzata su problemi reali, difficoltà strutturali, punti di forza e aree di miglioramento, evitando tecnicismi superflui. Questa onestà analitica ha permesso di evidenziare la chiarezza e la preparazione del team.

Durante l’intervista, l’approccio è stato approfondito su architettura del prodotto, strategia dati e ambizione a lungo termine, configurandosi più come un dialogo tra partner che un pitch tradizionale. Il consiglio generale è di essere intellettualmente onesti e precisi, evitando narrazioni esagerate, poiché la profondità di analisi è considerata più preziosa della mera estetica comunicativa.

Trend e contesto del programma

La coorte SR005 è stata la più ampia e diversificata, con oltre 60 startup selezionate su più di 14.000 candidature, registrando un tasso di accettazione inferiore allo 0,5%. La rappresentanza globale è in costante crescita. Dal suo lancio nel 2023, Speedrun ha investito oltre 180 milioni di dollari in più di 150 startup.

Il programma attira fondatori da tutto il mondo, offrendo supporto per visti e trasferimento, e promuove una comunità attiva di oltre 600 founder che condividono feedback, introduzioni e supporto reciproco.

Strategie operative per candidarsi

È fondamentale mettere in risalto una squadra forte, completa e consapevole dei propri limiti, con una visione collaborativa e comprovata. Presentare iterazioni già effettuate, dati concreti e trazione iniziale è cruciale. L’uso dell’AI è consigliato per la rifinitura dei contenuti, non per sostituire la coerenza narrativa. Bisogna essere pronti a sostenere oralmente il racconto del proprio progetto. Sfruttare appieno la rete e i crediti offerti è essenziale, poiché, come afferma Lu, “ciò che si ottiene da Speedrun è proporzionale a ciò che ci si mette dentro”.

In definitiva, Speedrun premia team caratterizzati da chiarezza, autenticità e capacità di ragionare in profondità sui problemi complessi, privilegiando la solidità del ragionamento rispetto alla perfezione assoluta.