Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da martedì 24 a venerdì 27 marzo alle 16:10 su Rai 1, la trama si concentrerà sul piano dei fratelli Marchesi. Ettore e Greta intensificheranno la loro pressione psicologica su Odile, spingendola sempre più lontana dalla sua famiglia e alimentando dubbi e sospetti. La situazione precipiterà quando la ragazza riceverà una lettera da Adelaide: un gesto che, invece di rasserenarla, scatenerà una reazione furiosa e darà ai due stilisti un nuovo appiglio per manipolarla.

Odile sempre più isolata dalla famiglia

La settimana si aprirà con Ettore e Greta determinati a consolidare il loro controllo su Odile. I due fratelli agiranno con estrema astuzia: limiteranno i suoi contatti, filtreranno le informazioni che le arrivano e la convinceranno che i suoi familiari non siano sinceri con lei. Ogni tentativo di Marta di avvicinarsi alla cugina verrà ostacolato, mentre Umberto continuerà a muoversi con cautela, ignaro della rete che i fratelli Marchesi stanno tessendo attorno alla ragazza. Nel frattempo, a Il Paradiso delle signore, la nuova collezione continuerà a prendere forma e Delia vivrà un momento di grande entusiasmo dopo il successo del servizio fotografico. Botteri, sempre più coinvolto, inizierà a immaginare un futuro importante con lei.

In Caffetteria, invece, Ciro cercherà di capire cosa tormenti Concetta e si convincerà che la presenza di Ivana sia la causa del suo malumore, spingendolo a riflettere sulla sua assunzione.

La lettera di Adelaide fa infuriare Odile

Quando Umberto deciderà di consegnare a Odile la lettera di Adelaide, sperando di riaprire un dialogo, la situazione prenderà una piega inaspettata. La ragazza interpreterà quelle parole come un tentativo di manipolazione e reagirà con rabbia, accusando il padre di volerla influenzare. Ettore e Greta sfrutteranno immediatamente la sua fragilità, alimentando la convinzione che i Guarnieri stiano tramando alle sue spalle. Mentre Odile si allontanerà sempre di più dalla sua famiglia, altre tensioni esploderanno altrove: Marina e Matteo affronteranno le conseguenze del falso allarme della gravidanza, mentre la notizia dell’articolo di Rosa sul caso Meneghini getterà Umberto in una nuova tempesta mediatica.

La situazione peggiorerà ulteriormente quando un manifesto affisso sulla facciata della GMM lo accuserà di aver speculato sulla salute dei bambini, offrendo ai fratelli Marchesi l’occasione perfetta per spingere Odile verso una scelta drastica.