Mancano solo **tre giorni** per approfittare dei Super Early Bird, i biglietti a tariffa ridotta per TechCrunch Disrupt 2026. Questa promozione consente un risparmio fino a 680 $ sul pass individuale. L’offerta scade inderogabilmente venerdì 27 febbraio alle 23:59 (PT); successivamente, i prezzi torneranno a regime.

Dettagli dell’offerta Super Early Bird

La campagna per i biglietti, iniziata il 21 gennaio, ha introdotto la tariffa più competitiva dell’anno. In aggiunta, era prevista una promozione “compra uno, prendi il secondo al 50 %” riservata ai primi 500 iscritti.

Questa opportunità aggiuntiva era valida esclusivamente per i primi registrati entro il 31 gennaio o fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il conto alla rovescia è iniziato

La finestra temporale per bloccare le tariffe più basse si chiude tra quattro giorni, venerdì 27 febbraio alle 23:59 PT. Si tratta dell’ultima occasione per risparmiare fino a 680 $ sul pass. Sono previsti inoltre sconti fino al 30 % per i gruppi.

Perché partecipare a TechCrunch Disrupt 2026

TechCrunch Disrupt 2026 si svolgerà dal 13 al 15 ottobre presso il Moscone West di San Francisco. L’evento attende oltre 10.000 partecipanti, tra cui fondatori, investitori e professionisti del settore tecnologico. Il programma prevede più di 200 sessioni, oltre 250 speaker di rilievo, la presentazione di più di 300 startup e la prestigiosa competizione Startup Battlefield 200, con un premio di 100.000 $ equity-free.

Strategia e valore dell’ingaggio anticipato

Lanciare la vendita dei biglietti quasi nove mesi prima dell’evento rappresenta una mossa strategica mirata a garantire impegni concreti in un contesto di incertezza economica. Offrire incentivi significativi, come uno sconto fino a 680 $ e il bonus del pass aggiuntivo a metà prezzo, permette di assicurare un flusso costante di registrazioni fin dalle prime fasi.

Conclusione

Per chi desidera partecipare a TechCrunch Disrupt 2026 alle migliori condizioni, il tempo stringe. Superato il 27 febbraio, scadranno infatti i termini per i Super Early Bird e altri incentivi. Rimane un’ultima opportunità per assicurarsi il prezzo più conveniente e, per i più rapidi, un pass extra a metà prezzo. Un’occasione da cogliere per chi cerca networking strategico, visibilità e accesso diretto al cuore dell’innovazione globale.