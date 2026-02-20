TechCrunch ricorda ai ritardatari che mancano pochi giorni – fino alla mezzanotte del 27 febbraio 2026 (ora Pacific Time) – per assicurarsi i biglietti Super Early Bird per Disrupt 2026. L'evento si terrà a San Francisco dal 13 al 15 ottobre, offrendo ancora i prezzi più bassi dell'anno. È possibile risparmiare fino a 680 $ sul pass standard o beneficiare di sconti fino al 30% sui Community Pass, pensati per gruppi e team.

Durante Disrupt 2026, il Moscone West diventerà il fulcro dell'innovazione tecnologica globale, accogliendo circa 10.000 partecipanti tra founder, venture capitalist, operatori e leader del settore.

Il programma prevede oltre 200 sessioni con esperti e più di 250 relatori di spicco, oltre a uno spazio espositivo con oltre 300 startup pronte a presentare le loro novità. Non mancherà la competizione Startup Battlefield 200, la celebre gara di pitch con un premio equity-free da 100.000 $.

Il valore dei Super Early Bird: perché agire ora

L'offerta Super Early Bird presenta due vantaggi principali: il prezzo notevolmente scontato, con un risparmio fino a 680 $ sul prezzo pieno, e la garanzia di accesso all'evento in una fase in cui i pass a tariffa ridotta sono limitati. Le formule di gruppo offrono inoltre un ulteriore risparmio fino al 30%.

La scadenza del 27 febbraio è tassativa. L'annuncio ufficiale di TechCrunch sottolinea che si tratta dell'ultima opportunità per ottenere i biglietti al prezzo minimo annuale, prima che i costi aumentino.

Contesto e portata dell'evento

Disrupt 2026 è concepito per massimizzare la qualità delle interazioni e il valore delle connessioni. TechCrunch promuove un'esperienza di networking mirata, dove le conversazioni possono evolvere in partnership strategiche, finanziamenti o opportunità di assunzione. Il palco ospiterà relatori di alto profilo, tra cui figure chiave del settore tecnologico come Chris Barman (Slate Auto), Mary Barra (GM), Roelof Botha (Sequoia), Phoebe Gates e Sophia Kianni (Phia), Vinod Khosla (Khosla Ventures), Tekedra Mawakana (Waymo), Matt Mullenweg (WordPress/Automattic), Kevin Scott (Microsoft CTO) ed Elizabeth Stone (CTO Netflix).

Strategia Super Early Bird: un'accelerazione precoce

L'offerta Super Early Bird è stata lanciata a gennaio, anticipando la domanda del settore tech e creando un senso di urgenza con scadenze ravvicinate e disponibilità limitata. Questo ha spinto una parte significativa del pubblico a registrarsi nei primi giorni. Con l'avvicinarsi della scadenza, l'invito è chiaro: registrarsi ora prima che i prezzi aumentino.

Implicazioni per startup, investitori e operatori

Per le startup e i founder, il risparmio sui pass rappresenta un vantaggio significativo, specialmente nel contesto finanziario incerto del 2026. Il Super Early Bird è un incentivo strategico per pianificare la partecipazione in anticipo.

Gli investitori, d'altro canto, trovano in Disrupt un osservatorio privilegiato sulle innovazioni emergenti e sui nuovi dealflow, rendendo l'offerta un'opportunità per decisioni rapide. I team di agenzie, acceleratori e community possono sfruttare i Community Pass per ottimizzare i costi di partecipazione di gruppo.

Prossimi passi concreti

La scadenza è fissata per il 27 febbraio alle 23:59 PT. Oltre tale data, i biglietti Super Early Bird non saranno più disponibili e i prezzi aumenteranno. Per chiunque stia considerando la partecipazione, da solo o in gruppo, questo è il momento di agire. La piattaforma ufficiale di TechCrunch è pronta per le registrazioni.

In sintesi, Disrupt 2026 offre un'esperienza di valore con sessioni di alto livello, networking di impatto e visibilità per le startup. I Super Early Bird ne amplificano l'accessibilità, rappresentando un'ultima chiamata per massimizzare l'economicità dell'iscrizione e posizionarsi al centro dell'innovazione internazionale.