Un memo interno del Dipartimento di Stato statunitense, datato 18 febbraio e firmato dal segretario di Stato Marco Rubio, ordina ai diplomatici USA di contrastare attivamente le iniziative legislative straniere volte a imporre requisiti di sovranità dei dati o di data localization. La comunicazione, riportata da TechCrunch, avverte che tali leggi potrebbero “interferire con i servizi e l’innovazione legati all’intelligenza artificiale” e minacciano “i flussi globali di dati”.

Il documento cita la normativa europea, come il GDPR, come esempio di regime eccessivamente gravoso che impone restrizioni inutili alla movimentazione dei dati, con potenziali impatti negativi su costi, sicurezza informatica e libertà civili.

Viene inoltre evidenziata l’influenza crescente della Cina, che abbina progetti infrastrutturali a politiche restrittive sui dati per rafforzare il proprio potere e ottenere vantaggi strategici.

Contesto diplomatico e ritorno alla confrontazione digitale

Questa iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di approccio aggressivo verso regolamentazioni digitali considerate ostative per le aziende tecnologiche americane. Già nel 2025, il Dipartimento di Stato aveva incaricato i diplomatici di opporsi al Digital Services Act dell’UE, ritenuto capace di penalizzare i colossi della Silicon Valley. La nuova direttiva ribadisce la volontà dell’amministrazione Trump di guidare una politica dati transnazionale orientata a contenere elementi protezionistici e regole percepite come ostacoli all’innovazione, soprattutto nell’ambito dell’IA e del cloud computing.

Implicazioni per flussi, sovranità e sicurezza

L’azione USA punta a preservare il libero scambio di dati come risorsa strategica, cruciale per alimentare modelli di intelligenza artificiale basati su dati globali e dinamici. La frammentazione normativa, secondo il governo americano, aumenterebbe i costi operativi, introdurrebbe inefficienze e potrebbe aprire scenari di controllo governativo più esteso, con possibili effetti repressivi. L’utilizzo delle leve diplomatiche per influenzare leggi estere solleva inoltre questioni rilevanti sul piano della diplomazia economica e sull’equilibrio tra sovranità nazionale e interdipendenza digitale globale.

Reazioni e prospettive internazionali

Le reazioni ufficiali non sono state rese note né dal Dipartimento di Stato né dalle istituzioni europee, sebbene fonti come Reuters abbiano confermato la veridicità del cable interno.

Il dialogo tra USA, UE e altri attori globali si prospetta sempre più teso, con un confronto tra modelli di governance digitale alternativi: da un lato la spinta statunitense per la mobilità transfrontaliera dei dati, dall’altro i tentativi europei di regolare orizzontalmente i rischi legati a privacy, monitoraggio e concorrenza tecnologica sovranazionale.

Trend e strategie per il futuro

Questo è l’ultimo di una serie di segnali che indicano un approccio unilaterale degli Stati Uniti nei confronti della tutela dei dati e della regolamentazione digitale. La ritirata dalle organizzazioni cybersovranazionali e la creazione di forum alternativi come il Global Cross‑Border Privacy Rules Forum segnalano una ristrutturazione della governance digitale internazionale.

I paesi europei, consapevoli della dipendenza da servizi cloud e piattaforme USA, potrebbero rafforzare le proprie iniziative di digital sovereignty, ma dovranno bilanciare autonomia, sicurezza e competitività. Le aziende tecnologiche americane potrebbero trovare nuove aperture in mercati che mantengano logiche di flusso libero di dati, ma rischiano un boomerang regolatorio nelle aree che perseguono autonomie digitali. Nel lungo termine, il campo di battaglia non è solo geopolitico o economico, ma anche culturale: definire cosa significhi sovranità digitale diventerà centrale per le relazioni internazionali nel nuovo decennio. Questa direttiva rappresenta un punto di svolta, un manifesto di come e dove verrà decisa la prossima era dell’innovazione digitale.