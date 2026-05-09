Nel 2026, Nvidia si afferma come un pilastro fondamentale nell'ecosistema dell'intelligenza artificiale, con un impegno finanziario senza precedenti. L'azienda ha destinato oltre 40 miliardi di dollari in investimenti azionari in realtà attive nel settore AI. Gran parte di questa somma deriva da una singola, strategica mossa, affiancata da altri accordi pluriennali che mirano a consolidare la sua posizione competitiva.

La scommessa su OpenAI: 30 miliardi di dollari

Nei primi mesi del 2026, Nvidia ha impegnato 30 miliardi di dollari in OpenAI. Questa cifra rappresenta la componente principale del suo investimento totale nell'intelligenza artificiale.

L'operazione punta a sostenere l'avanzamento tecnologico dell'AI e a cementare una relazione strategica cruciale con l'azienda.

Accordi infrastrutturali: il ruolo di IREN

Oltre alla partnership con OpenAI, Nvidia ha siglato intese significative con altre aziende quotate. Tra queste spicca l'accordo con IREN, un operatore di data center specializzato in AI. La collaborazione prevede un potenziale investimento di 2,1 miliardi di dollari, derivante da un diritto quinquennale per l'acquisto di fino a 30 milioni di azioni IREN a 70 dollari ciascuna, soggetto a condizioni e autorizzazioni regolamentari.

Questa intesa si inserisce in un quadro più ampio: Nvidia e IREN collaboreranno per implementare fino a 5 gigawatt di infrastruttura AI DSX.

Si tratta di una rete di “AI factory” progettata per coniugare design, calcolo e infrastruttura fisica, essenziale per sostenere la crescente domanda di sistemi AI su larga scala.

Critiche e il "competitive moat"

La strategia di Nvidia non è esente da critiche. Molti di questi accordi rientrano nel cosiddetto “circular investment theme”, ovvero investimenti che sembrano far circolare denaro tra partner già consolidati nell'ecosistema AI. Nonostante il rischio di apparire ciclici, l'analista Matthew Bryson di Wedbush Securities suggerisce che, se eseguiti con successo, tali investimenti potrebbero rafforzare un “competitive moat” per l'azienda.

Un approccio duale: equity e infrastruttura

Nvidia adotta un duplice approccio: da un lato, investe massicciamente in equity, come dimostra l'imponente pacchetto su OpenAI; dall'altro, costruisce infrastrutture concrete e replicabili in partnership con operatori come IREN.

Questo modello garantisce non solo visibilità e partecipazione nei capitali delle startup AI, ma anche un accesso diretto e prioritario ai cantieri dell'infrastruttura digitale. Un vantaggio cruciale in un settore dove la domanda di calcolo supera costantemente l'offerta disponibile.

La strategia di Nvidia si rivela così coerente e scalabile, andando oltre la semplice acquisizione di quote azionarie. L'azienda si posiziona come un hub attivo e un organizzatore chiave dell'AI economy, integrando sinergicamente investimenti finanziari e infrastrutturali. Nel 2026, Nvidia non si limita a seguire il trend delle spese globali per l'AI, ma contribuisce attivamente a definirlo, costruendo i pilastri stessi del futuro computazionale.