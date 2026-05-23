Milan-Cagliari chiuderà ufficialmente la stagione 2025/26 delle due squadre con obiettivi e stati d’animo completamente differenti. Se i sardi arrivano all’ultima giornata con la serenità di aver già conquistato la salvezza aritmetica la scorsa settimana, il Milan si gioca invece una fetta importantissima del proprio futuro europeo. I rossoneri, infatti, con una vittoria blinderebbero il terzo posto in classifica e soprattutto la qualificazione diretta alla prossima Champions League.

Un traguardo fondamentale sia dal punto di vista economico che progettuale per la società lombarda, intenzionata a ripartire con ambizioni elevate nella prossima stagione.

San Siro si prepara dunque a vivere una serata carica di tensione ma anche di entusiasmo, con il pubblico rossonero pronto a spingere la squadra verso un successo che darebbe valore a un campionato vissuto tra alti e bassi.

Allegri ritrova Modric, tornano anche Leao e Saelemaekers

Per la sfida decisiva contro i rossoblù, Massimiliano Allegri potrà sorridere grazie a diversi recuperi importanti. Il tecnico rossonero ritroverà infatti Luka Modric, fermo da alcune settimane a causa di un problema fisico. Il croato rappresenta un elemento fondamentale per qualità, esperienza e gestione dei momenti chiave della partita, caratteristiche che potrebbero risultare decisive in una gara così delicata.

Non solo Modric.

Tornano infatti a disposizione anche Rafael Leao, Alexis Saelemaekers ed Estupinan, tutti assenti nell’ultimo turno contro il Genoa per squalifica.

Probabili formazioni di Milan-Cagliari

Allegri dovrebbe quindi affidarsi a Maignan tra i pali, con Gabbia, Pavlovic e Tomori a comporre la linea difensiva. Sulle corsie agiranno Bartesaghi e Athekame, mentre in mezzo al campo spazio a Rabiot, Fofana e Modric. Davanti Gimenez e Nkunku in pole per una maglia da titolari.

Il Cagliari dovrebbe invece rispondere con Caprile in porta, protetto da Ze Pedro, Dossena e Mina. A centrocampo spazio a Gaetano, Palestra, Folorunsho, Deiola e Obert, mentre davanti agiranno Belotti ed Esposito.

Dove e come vedere la gara fra Milan e Cagliari

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Per vedere Milan-Cagliari in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.