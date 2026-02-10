Il sistema Aadhaar in India sta entrando in una nuova fase di espansione, diventando sempre più parte integrante della vita quotidiana dei cittadini. La digital identity nazionale, basata su biometria e numerazione univoca, si sta integrando in servizi pubblici e privati, ma il suo progressivo allargamento solleva complesse questioni di privacy.

L’espansione del raggio d’azione di Aadhaar

Il governo indiano ha esteso l'applicazione di Aadhaar oltre la sfera governativa, promuovendone l'adozione in ambiti privati come sanità, e-commerce e ospitalità.

Questo trend mira a rendere il sistema sempre più ubiquo nella gestione dei servizi per i cittadini, con l'obiettivo dichiarato di migliorare l'efficienza e la qualità delle prestazioni offerte.

Già nel 2025, le normative erano state modificate per consentire ad aziende private di utilizzare il sistema di autenticazione, previa approvazione ministeriale e dell'autorità UIDAI. Questa apertura ha segnato un passo significativo verso una maggiore integrazione del sistema.

Criticità: privacy, trasparenza e rischio di sorveglianza

Gli esperti continuano a evidenziare i rischi significativi legati all'allargamento dell'uso di Aadhaar: riconoscimento biometrico permanente, profilazione e una potenziale base per forme di sorveglianza invasive.

L'assenza di meccanismi chiari di controllo, trasparenza e consenso rafforza queste preoccupazioni.

Critiche simili provengono da diverse parti. La campagna Rethink Aadhaar, sostenuta da numerose organizzazioni civiche, ha messo in guardia contro il rischio di un sistema centralizzato capace di diventare uno strumento di controllo sociale.

La riforma normativa come possibile uscita

Per mitigare le tensioni e ridurre l'impatto sui diritti digitali, il governo ha annunciato l'intenzione di riformare l'Aadhaar Act, integrandolo con i principi del Digital Personal Data Protection Act (DPDP). Si prevede l'introduzione di meccanismi più avanzati per il controllo del consenso, la minimizzazione dei dati e il diritto all'oblio.

Innovazioni pro-privacy: app, QR e controllo utente

È in corso il rilascio di un'app ufficiale aggiornata che offre maggiore autonomia agli utenti. Attraverso QR code criptati è possibile condividere credenziali selettive, gestire blocchi biometrici con un click e visualizzare lo storico delle autenticazioni. Queste funzionalità mirano a rafforzare la trasparenza e la sicurezza, in linea con la normativa DPDP.

Trend e prospettive

Il sistema Aadhaar prosegue il suo percorso verso una penetrazione sempre più profonda nella vita pubblica e privata degli Indiani, sostenuta anche da strumenti tecnologici innovativi. Tuttavia, la contrapposizione tra efficienza digitale e protezione della privacy resta forte, con un confronto aperto tra Stato, cittadini e società civile.

La riforma legale e le funzionalità pro-privacy rappresentano passi avanti, ma devono ancora dimostrarsi sufficienti rispetto ai dubbi sollevati. La sfida è rendere Aadhaar uno strumento effettivo di modernità e inclusione, senza compromettere i diritti individuali né far degenerare l'identità digitale in una forma di sorveglianza diffusa.