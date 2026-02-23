Waymo ha scelto di rispondere con fermezza alle critiche politiche riguardo l'autonomia dei suoi veicoli, chiarendo il ruolo degli operatori remoti e ribadendo l'indipendenza della propria tecnologia. Le precisazioni seguono un'audizione al Senato e una comunicazione ufficiale diffusa tramite blog e lettere.

La testimonianza al Senato e le preoccupazioni politiche

Durante un'audizione presso la Senate Commerce Committee, è emersa la questione dell'impiego di operatori remoti basati nelle Filippine. Il senatore Ed Markey ha espresso preoccupazione riguardo la possibilità che personale senza patente statunitense potesse intervenire sui veicoli in circolazione negli USA.

Il Chief Safety Officer di Waymo, Mauricio Peña, ha chiarito che questi operatori non guidano i robotaxi, ma forniscono assistenza su specifiche richieste del sistema, mantenendo il controllo algoritmico della guida.

La posizione di Waymo è stata ulteriormente dettagliata da Ryan McNamara, responsabile delle operazioni globali, in un blog post e in una lettera all'ufficio del Senatore Markey. Sono stati specificati i numeri e le sedi degli operatori: circa 70 operatori di Remote Assistance operano continuativamente in Arizona, Michigan e nelle Filippine. Gli Event Response Teams (ERT), invece, responsabili della gestione di incidenti e interazioni con le autorità, operano esclusivamente negli Stati Uniti.

Questa mossa mira a una maggiore trasparenza sulla governance tecnologica del sistema.

Strategia di trasparenza e difesa tecnica

L'obiettivo di Waymo è contrastare il sospetto di opacità della propria innovazione. A differenza di altre aziende del settore AV che hanno evitato il tema dell'assistenza remota, Waymo ha optato per una descrizione dettagliata dell'organizzazione operativa e del ruolo degli operatori remoti. Come sottolineato dalla reporter Kirsten Korosec di TechCrunch, la chiarezza è fondamentale per costruire fiducia in un settore altamente regolamentato.

Espansione robotaxi e contesto normativo

Parallelamente, Waymo prosegue nell'espansione della sua flotta autonoma, con l'obiettivo di raggiungere 20 nuove città entro il 2026.

Tuttavia, la proposta di legalizzare i robotaxi in aree dello Stato di New York, al di fuori della metropoli, è stata ritirata. La governatrice Kathy Hochul ha indicato una mancanza di sostegno legislativo sufficiente, rappresentando un freno per la strategia di Waymo nel Northeast.

La combinazione di trasparenza operativa, consenso pubblico e un approccio misurato al lobbying si rivela cruciale. Senza un adeguato consenso politico e sociale, anche la tecnologia più avanzata rischia di bloccarsi.

Significato e prospettive

L'azione di Waymo ha una valenza non solo tecnica, ma anche culturale: difendere il modello di remote assistance significa salvaguardare la legittimità del paradigma dei robotaxi.

Il messaggio è chiaro: autonomia e responsabilità vanno di pari passo con la trasparenza. In un settore dove la fiducia è un elemento strategico, la comunicazione chiara del funzionamento interno diventa parte integrante della proposta di valore.

Rafforzare la fiducia di pubblico e legislatori è essenziale, specialmente in vista della rapida espansione pianificata e delle crescenti attenzioni normative. Waymo mira a essere un modello non solo tecnologico, ma anche di governance e comunicazione nel futuro della mobilità autonoma.

La trasparenza sulle complesse operazioni che supportano l'autonomia si conferma decisiva quanto l'innovazione stessa nella transizione verso questa nuova era della mobilità.