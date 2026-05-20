Tesla introduce il sistema Full Self‑Driving (Supervised) in Lituania, il secondo paese europeo, dopo i Paesi Bassi, a concedere il via libera a questa tecnologia di assistenza alla guida. La mossa sottolinea l'accelerazione della strategia europea di Tesla, volta a consolidarsi non solo come leader nei veicoli elettrici, ma anche nell'intelligenza artificiale e nella robotica.

Espansione europea: il ruolo del riconoscimento reciproco

L'approvazione lituana è avvenuta tramite il meccanismo di riconoscimento reciproco (Regolamento UE 2018/858), accettando la type approval concessa dal regolatore olandese RDW il 10 aprile.

L'RDW aveva esaminato il software FSD (Supervised) per oltre 18 mesi, con test su strada per 1,6 milioni di chilometri, 4.500 scenari su pista e oltre 13.000 prove con clienti, rispettando i requisiti del Regolamento UN R‑171 per i sistemi ADAS di livello 2.

Verso un'approvazione comunitaria

La Lituania è il secondo paese, dopo i Paesi Bassi, ad autorizzare FSD (Supervised) tramite riconoscimento reciproco. Belgio, Grecia e Irlanda esplorano iter simili, con le Fiandre che testano su strada e la Grecia che propone leggi analoghe. Un'approvazione comunitaria è però essenziale per una diffusione uniforme. L'Industrial Technical Committee on Motor Vehicles (TCMV) della Commissione Europea dovrà votare, richiedendo una maggioranza qualificata (55% degli stati membri, 65% della popolazione UE).

Le prossime sessioni sono a luglio e ottobre 2026, rendendo difficile un'estensione estiva.

Funzionalità e modello commerciale

FSD (Supervised) è un Advanced Driver Assistance System (ADAS) di livello 2, che gestisce sterzo, cambio di corsia e parcheggio. Richiede la supervisione attiva del conducente, pronto a intervenire. Il sistema monitora l'attenzione e puòdisattivarsi temporaneamente. Commercialmente, Tesla ha introdotto un abbonamento mensile: circa €99/mese in Europa (€49 per chi aveva Enhanced Autopilot) e $99/mese a livello globale. Questa strategia mira a consolidare la base di 1,3 milioni di abbonati FSD e a raggiungere i 10 milioni entro il 2035, obiettivo legato alla remunerazione del CEO.

Dubbi normativi e prospettive future

Nonostante l'avanzamento, persistono riserve. Paesi nordici hanno espresso preoccupazioni su superamento dei limiti di velocità e prestazioni invernali. Francia e Italia attendono una decisione comunitaria, rallentando un'adozione uniforme e evidenziando la necessità di bilanciare innovazione, sicurezza e accettazione sociale. Lo slancio in Olanda e Lituania rafforza la posizione di Tesla nel mercato europeo, spingendo per una regolamentazione UE condivisa. L'esito dei prossimi mesi potrebbe influenzare altri produttori e definire nuovi standard per l'assistenza alla guida.