Siamo entrati nella fase finale per assicurarci i migliori prezzi dell’anno per TechCrunch Disrupt 2026. Restano solo 5 giorni per approfittare delle tariffe Super Early Bird, che offrono sconti fino a 680 dollari e scadono il 27 febbraio 2026 alle 23:59 PT.

Super Early Bird: un’offerta con scadenza precisa

Il Super Early Bird rappresenta il prezzo più basso dell’anno per i biglietti di Disrupt 2026. L’offerta terminerà il 27 febbraio alle 23:59 PT, dopodiché i prezzi aumenteranno. Si tratta di un invito all’azione chiaro e urgente per i potenziali partecipanti.

Offerte sui pass aggiuntivi

Oltre al risparmio sul pass principale, i primi 500 registrati potevano beneficiare di un’offerta Buy-One-Get-One (BOGO) con il secondo pass al 50% di sconto, valida fino al 31 gennaio o fino a esaurimento delle scorte. A fine gennaio, la maggior parte di queste offerte era già esaurita e nei giorni successivi sono risultate praticamente sold out. Al 23 febbraio, questa opportunità non è più disponibile.

Contesto e valore dell’evento

TechCrunch Disrupt 2026 si terrà dal 13 al 15 ottobre 2026 al Moscone West di San Francisco. L’evento riunirà migliaia di fondatori, investitori e professionisti tech, offrendo opportunità di networking, pitch e innovazione. Sono previste oltre 200 sessioni, la competizione Startup Battlefield 200 con un premio equity-free da 100.000 dollari, decine di espositori (oltre 300 startup) e numerosi speaker influenti.

Strategia dietro il lancio anticipato

La campagna “Super Early Bird” è stata lanciata il 21 gennaio 2026, con l’obiettivo di garantire liquidità e un impegno anticipato da parte degli operatori dell’ecosistema tech. In un contesto economico ancora segnato da incertezze nei mercati VC, chiudere le vendite in anticipo rappresenta una mossa prudente e strategica per l’organizzazione dell’evento.

Oltre Disrupt: il Founder Summit

Parallelamente, TechCrunch propone il Founder Summit 2026, un evento di un giorno focalizzato su crescita ed esecuzione per startup, che si terrà nel 2026 a Boston. Anche qui è attiva una promozione con sconti fino a 300 dollari o 30% sul prezzo del biglietto, disponibile fino al 13 marzo.

Il messaggio è chiaro: gli eventi tech di quest’anno puntano su promozioni aggressive e scadenze ravvicinate per assicurarsi partecipanti e sostenere la pianificazione finanziaria, in un periodo di cautela per gli investitori. Per fondatori e startup in cerca di capitali, visibilità o collaborazioni, ora è il momento di agire, sia per Disrupt che per eventi correlati come il Founder Summit. Il tempo stringe, e con esso le occasioni di risparmio.

In un’ottica SEO, la keyword “Super Early Bird Disrupt 2026” è stata integrata per ottimizzare la rilevanza e fornire chiarezza a chi cerca le promozioni più vantaggiose dell’anno.