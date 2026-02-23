Wispr Flow, startup specializzata in dettatura vocale AI, ha debuttato sulla piattaforma Android il 23 febbraio 2026. Dopo i precedenti lanci su Mac, Windows e iOS, l'azienda mira a rendere la voce un modo primario di interazione digitale su dispositivi mobili, eliminando la necessità tradizionale della tastiera.

Un’interfaccia unica per un’esperienza fluida

L'app Android di Wispr Flow introduce un'interfaccia basata su una bolla flottante che compare sopra ogni campo di testo. Un singolo tocco avvia la dettatura, mentre la pressione prolungata attiva la modalità push-to-talk.

Il testo dettato viene automaticamente ripulito da parole superflue e formattato in base al contesto e al contenuto vocale.

Velocità e supporto multilingua come vantaggi competitivi

Con il lancio su Android, Wispr Flow ha implementato una significativa riscrittura infrastrutturale, rendendo la dettatura complessivamente circa il 30% più veloce. L'applicazione supporta la dettatura in oltre 100 lingue e può operare in altre app, garantendo un'esperienza utente completa e senza interruzioni.

Hinglish: l’innovazione per il mercato indiano

Wispr Flow ha sviluppato un modello dedicato alla trascrizione in Hinglish, una fusione colloquiale di inglese e hindi molto diffusa in India. Si tratta del primo modello vocale capace di trascrivere questa specifica variante linguistica, anziché il solo hindi tradizionale.

Un’occasione significativa su Android

La scelta di espandersi su Android è strategica, data la dominanza della piattaforma nella comunicazione globale, con circa 4 miliardi di utenti giornalieri. Prima del lancio, centinaia di migliaia di utenti Android erano già in lista d'attesa. Studi indicano che molti utenti utilizzano Wispr per un periodo prolungato, riducendo significativamente l'uso della tastiera per gli input di testo.

Modelli di prezzo e accessibilità

Wispr Flow Basic è disponibile gratuitamente, offrendo fino a 2.000 parole settimanali su desktop e 1.000 parole su dispositivi mobili. Per un uso illimitato, è disponibile il piano Pro a circa 10 dollari mensili (o 12 sterline), con sconti per abbonamenti annuali e soluzioni enterprise su richiesta.

Un confronto tra fonti: TechCrunch e Forbes

Il focus tecnico di TechCrunch si concentra sull'interfaccia utente e sulle prestazioni, evidenziando l'innovazione della bolla flottante e l'incremento di velocità del 30%. Forbes, d'altro canto, sottolinea l'impatto culturale e strategico del lancio su Android, mettendo in risalto la vastità del mercato e il potenziale di sostituzione della tastiera a lungo termine.

In sintesi, il debutto di Wispr Flow su Android rappresenta un passo cruciale nella democratizzazione dell'interazione vocale. Un'interfaccia intuitiva, il supporto avanzato per lingue miste, prestazioni ottimizzate e un modello freemium accessibile aprono la strada a una ridefinizione dell'input mobile.