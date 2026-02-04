Apple ha annunciato importanti novità con il rilascio della release candidate di Xcode 26.3, disponibile dal 3 febbraio 2026. Questa versione segna un passo significativo nell’evoluzione dell’ambiente di sviluppo integrato (IDE) per i sistemi operativi Apple, introducendo per la prima volta l’integrazione diretta di agenti AI all’interno di Xcode.

Integrazione di agenti AI: OpenAI Codex e Anthropic Claude Agent

Tra le principali innovazioni di Xcode 26.3 spicca l’integrazione nativa di agenti AI come OpenAI Codex e Anthropic Claude Agent. Questi strumenti avanzati sono ora accessibili direttamente dall’IDE, consentendo agli sviluppatori di sfruttare funzionalità di assistenza intelligente nella scrittura e revisione del codice.

L’integrazione permette di generare suggerimenti contestuali, automatizzare parti del processo di sviluppo e migliorare la produttività grazie all’intelligenza artificiale.

Supporto al Model Context Protocol (MCP)

Un’altra novità di rilievo è il supporto al Model Context Protocol (MCP), che offre agli sviluppatori un nuovo modo per gestire e condividere il contesto dei modelli AI all’interno dei progetti Xcode. MCP facilita l’interoperabilità tra diversi agenti e modelli, rendendo più semplice l’adozione di soluzioni AI personalizzate e l’integrazione di workflow complessi.

La release candidate di Xcode 26.3 è già disponibile per il download dal 3 febbraio 2026 tramite l’Apple Developer Program.

Apple ha inoltre pubblicato una documentazione dettagliata e risorse dedicate per aiutare gli sviluppatori a sfruttare al meglio le nuove funzionalità introdotte, con esempi pratici e sessioni formative online.

Con queste innovazioni, Apple conferma il proprio impegno nel fornire strumenti all’avanguardia per la community di sviluppatori, puntando su intelligenza artificiale e interoperabilità come pilastri per il futuro dello sviluppo su piattaforme Apple.