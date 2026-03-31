L'annuncio di una nuova collaborazione strategica tra ALSO, spin-off di Rivian, e DoorDash segna un passo significativo nel panorama delle consegne autonome. Questa partnership è destinata a sviluppare veicoli di consegna autonomi, rappresentando un importante avanzamento per le aziende attive nel settore della micromobilità.

La collaborazione tra ALSO e DoorDash

Il 31 marzo 2026, ALSO e DoorDash hanno formalizzato una partnership strategica che include un investimento di DoorDash nel finanziamento di Serie C di ALSO. Tale operazione non solo rafforza la fiducia di DoorDash nella tecnologia di ALSO, ma assicura anche un posto nel consiglio di amministrazione della startup per un rappresentante di DoorDash.

L'obiettivo primario è accelerare lo sviluppo e l'implementazione di veicoli di consegna autonomi su larga scala.

Chris Yu, cofondatore e presidente di ALSO, ha espresso grande entusiasmo per la prospettiva di impiegare veicoli autonomi in ambienti complessi. Ha sottolineato come i piccoli veicoli elettrici autonomi progettati da ALSO siano particolarmente adatti a operare nelle intersezioni tra strade e piste ciclabili, ottimizzando così la loro efficacia in contesti urbani.

Sinergie tecnologiche tra Rivian e ALSO

ALSO è nata come un progetto interno a Rivian, inizialmente focalizzato sullo sviluppo di biciclette elettriche di alta gamma. Il suo focus si è rapidamente ampliato verso veicoli di maggiori dimensioni.

Attualmente, ALSO sfrutta le tecnologie avanzate di Rivian per la produzione dei suoi veicoli elettrici autonomi, sebbene rimanga da chiarire se utilizzerà anche la tecnologia di autonomia specifica di Rivian.

Rivian ha effettuato investimenti considerevoli nello sviluppo di hardware per l'autonomia, che include telecamere avanzate e radar. Questi componenti potrebbero rivestire un ruolo cruciale nel successo e nelle prestazioni dei veicoli di ALSO, garantendo funzionalità all'avanguardia.

Il veicolo autonomo Dot e le sue capacità

I veicoli dotati di autonomia sviluppati da ALSO, tra cui spicca il modello "Dot", sono equipaggiati con lidar, radar e telecamere. Queste dotazioni permettono loro di operare autonomamente non solo sulle strade, ma anche sulle piste ciclabili e sui marciapiedi.

Attualmente, questi veicoli sono in fase di test nell'area metropolitana di Phoenix. Il "Dot" è in grado di trasportare carichi superiori a 400 libbre, pur mantenendo dimensioni contenute che lo rendono ideale per gli ambienti urbani congestionati.

Impatto sulle consegne di ultimo miglio

Questa partnership rappresenta un punto di svolta nel settore delle consegne "last-mile". L'introduzione di veicoli elettrici autonomi ha il potenziale per ridurre significativamente i costi operativi e aumentare l'efficienza del servizio. Stanley Tang di DoorDash ha enfatizzato l'importanza di veicoli specificamente progettati per le consegne di ultimo miglio, evidenziando l'impegno di DoorDash per un futuro in cui i veicoli autonomi saranno una componente chiave del loro modello di business.

Con una valutazione che supera il miliardo di dollari, ALSO si posiziona strategicamente per guidare l'innovazione nel trasporto elettrico globale. Questo è possibile grazie alla sua strategia di verticalizzazione, che integra in modo sinergico lo sviluppo di software, hardware e la produzione. La collaborazione tra ALSO e DoorDash potrebbe, in prospettiva, definire un nuovo modello per il futuro delle consegne urbane, con un'espansione iniziale negli Stati Uniti e, successivamente, a livello internazionale.