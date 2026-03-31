Roku ha recentemente lanciato un'app mobile standalone per Howdy, il suo innovativo servizio di streaming senza pubblicità. Disponibile per dispositivi iOS e Android, l'applicazione permette agli abbonati di accedere all'ampia libreria di contenuti in qualsiasi momento e ovunque, consolidando l'impegno di Roku nel rendere il streaming premium più accessibile. Il servizio si distingue per il suo prezzo altamente competitivo di soli 2,99 dollari al mese, un'offerta pensata per contrastare la crescente tendenza all'aumento dei costi nel settore.

L'espansione di Howdy nel mercato dello streaming

Lanciato originariamente nell'agosto del 2025, Howdy si è rapidamente affermato grazie a una vasta selezione di contenuti. Il servizio vanta oltre 10.000 ore di intrattenimento, frutto di partnership strategiche con importanti studi e distributori come Lionsgate, Sony Pictures, Disney Entertainment e Warner Bros. Discovery. A questi si aggiungono i titoli originali Roku, arricchendo ulteriormente l'offerta e posizionando Howdy come una soluzione attraente per gli utenti che desiderano qualità senza le interruzioni pubblicitarie.

Una strategia di prezzo competitivo

La strategia di Roku si basa sull'offerta di Howdy come il servizio di streaming ad-free più economico sul mercato.

Questa scelta mira a fornire un'alternativa conveniente alle piattaforme più costose, rendendo l'intrattenimento di alta qualità disponibile a un pubblico più ampio. Gil Fuchsberg, Presidente di Subscriptions e Partnership di Roku, ha sottolineato che il lancio dell'app mobile è cruciale per "ampliare il servizio al di fuori del proprio ecosistema, portando valore unico e intrattenimento di qualità a un pubblico più vasto".

Collaborazioni strategiche e nuove opportunità

L'introduzione dell'app mobile segue una recente e significativa espansione: l'integrazione di Howdy come opzione di abbonamento su Amazon Prime Video. Questa mossa rappresenta la prima incursione del servizio al di fuori della piattaforma proprietaria di Roku, evidenziando una chiara strategia di crescita.

L'accordo con Amazon Prime Video è parte di un più ampio piano di condivisione di dati pubblicitari che coinvolge dispositivi connessi, mirato a rafforzare la portata di Howdy e a raggiungere nuovi segmenti di mercato, ampliando così la sua base di utenti.

Roku e il futuro dello streaming

Oltre a Howdy, Roku continua a consolidare la sua posizione di leader nel panorama dello streaming attraverso altre iniziative. L'azienda gestisce The Roku Channel, riconosciuto come il servizio FAST (Free Ad-Supported Television) più popolare negli Stati Uniti, con oltre 125 milioni di utenti giornalieri. Questo servizio gratuito e supportato da pubblicità è un pilastro fondamentale della strategia di Roku, che combina efficacemente offerte gratuite e abbonamenti a pagamento.

Recentemente, Roku ha anche rafforzato il suo portafoglio con l'acquisizione di Frndly TV per 185 milioni di dollari, avvenuta due mesi prima (gennaio 2026), un servizio di TV in diretta a basso costo.

L'espansione dei servizi di Roku è supportata da solidi risultati finanziari, inclusi un utile netto di 80,5 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2025. Guardando al futuro, l'azienda ha annunciato l'intenzione di lanciare bundle di streaming, un'ulteriore mossa per rafforzare le sue offerte e mantenere la sua posizione di attore chiave nell'evoluzione del panorama dello streaming, puntando sulla convenienza e sulla varietà per i consumatori.