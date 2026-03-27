Una vittoria significativa per Anthropic: un giudice federale ha emesso un’ingiunzione preliminare che blocca immediatamente la decisione del governo Trump di etichettare l’azienda come “supply chain risk” e di impedire alle agenzie federali di avvalersi del suo chatbot Claude. La sentenza, pronunciata dal giudice Rita F. Lin della Northern District of California, ordina la revoca della designazione e la sospensione di tutte le misure che avrebbero potuto compromettere gravemente le operazioni dell’azienda.

La Genesi della Disputa Legale

La controversia ha avuto inizio in seguito a una rottura nelle negoziazioni con il Dipartimento della Difesa.

Anthropic aveva imposto rigorosi limiti all’uso della sua tecnologia di intelligenza artificiale, vietando specificamente impieghi in sistemi d’arma autonomi letali e in attività di sorveglianza di massa. Il governo ha reagito designando l’azienda come rischio per la catena di approvvigionamento, una classificazione tipicamente riservata ad attori stranieri, e ordinando a tutte le agenzie federali di interrompere i rapporti commerciali con essa.

Anthropic ha prontamente risposto intentando due cause legali: una presso il tribunale federale della California e un’altra alla Corte d'Appello del DC Circuit. L’azienda ha denunciato un attacco illegittimo ai suoi diritti fondamentali di libertà di parola e di procedura regolare, sostenendo che le azioni del governo fossero prive di fondamento giuridico e costituzionale.

La Posizione del Giudice e la Portata dell'Ingiunzione

Il giudice Lin ha criticato aspramente l’azione del governo, definendola sproporzionata e ingiustificata. Ha sottolineato l’assenza di qualsiasi base legislativa che potesse supportare l’applicazione di una tale designazione a un’azienda americana. “Nulla nella normativa vigente supporta la nozione orwelliana che un’azienda americana possa essere etichettata come potenziale avversario”, ha dichiarato il giudice, definendo le misure “arbitrarie, capricciose” e potenzialmente devastanti per la società.

È importante notare che l’ingiunzione non risolve il merito della disputa sull’uso legittimo della tecnologia AI, che rimane un punto cruciale di negoziazione politica e legale.

Tuttavia, il provvedimento impedisce al governo e al Dipartimento della Difesa di far valere la propria decisione fino a quando il processo giudiziario non sarà completamente risolto, offrendo un respiro temporaneo ad Anthropic.

Il Sostegno del Settore Tecnologico e le Implicazioni

A sostegno di Anthropic, alcuni dei maggiori giganti del settore tecnologico, tra cui Microsoft, Google, Apple e OpenAI, hanno presentato memorie amichevoli negli atti giudiziari. Microsoft, in particolare, ha argomentato che l’uso della designazione di “supply chain risk” come arma contrattuale comporta gravi effetti economici e solleva questioni di profondo interesse pubblico, evidenziando il potenziale impatto negativo sull’innovazione e sulla competitività del settore.

Questa vicenda solleva interrogativi fondamentali sul futuro equilibrio tra le esigenze di sicurezza nazionale e l’autonomia delle aziende tecnologiche americane. Designare una startup di intelligenza artificiale come rischio strategico può avere ripercussioni significative su investimenti, collaborazioni industriali e sulla governance complessiva del settore, influenzando la capacità delle aziende di operare liberamente e innovare.

Prospettive Future e Precedenti Legali

Il provvedimento del giudice Lin potrebbe inaugurare una nuova fase di confronto tra il governo e l’industria tecnologica, specialmente per quanto riguarda la definizione di “uso lecito” dell’AI sia in ambiti militari che civili.

Il caso stabilisce inoltre un precedente importante sul potere esecutivo e sui meccanismi di responsabilità legale e costituzionale applicabili nel campo dell’innovazione tecnologica, delineando i confini dell’intervento statale.

Anthropic ha accolto con favore la decisione giudiziaria, ribadendo il proprio impegno a concentrarsi sulla cooperazione produttiva con il governo. L’obiettivo dichiarato è promuovere un’AI che sia “sicura e affidabile” per tutti gli americani. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra i valori etici dell’AI e gli interessi strategici statali, e il percorso verso una definizione condivisa di equilibri tecnologico-normativi appare ancora lungo. In attesa del giudizio finale, l’ingiunzione rappresenta una vittoria temporanea ma cruciale per la tutela costituzionale delle aziende tech.