Apple ha annunciato il 27 marzo 2026 che nessun utente che ha attivato la Lockdown Mode è stato vittima di attacchi spyware. Questa dichiarazione, dal tono insolitamente assertivo per l'azienda nel campo della cybersecurity, rappresenta una conferma significativa dell’efficacia di questa misura di sicurezza estrema. La Lockdown Mode è progettata per proteggere dispositivi ad alto rischio, potenzialmente bersagliati da spyware governativi di tipo mercenario. A quasi quattro anni dal suo lancio nel 2022, l'assenza di compromissioni note rafforza la reputazione di Apple in materia di sicurezza.

L'efficacia della Lockdown Mode

L’azienda ha specificato di non aver identificato alcun caso di compromissione riuscita contro dispositivi con la Lockdown Mode attiva. Questa conferma offre un solido ancoraggio alla strategia di sicurezza proattiva di Apple. La modalità è stata concepita per resistere a spyware governativi avanzati, come quelli prodotti da NSO Group, Intellexa e Paragon Solutions, limitando drasticamente le funzionalità più vulnerabili agli attacchi.

Verifiche indipendenti confermano la protezione

L'efficacia della Lockdown Mode non si basa solo sulle rassicurazioni aziendali. Organizzazioni indipendenti per i diritti digitali, come Amnesty International e Citizen Lab, hanno documentato casi reali in cui la modalità ha bloccato attacchi in corso.

Questi includono attacchi di tipo “zero-click”, spesso associati ai famigerati spyware Pegasus e Predator. In diverse situazioni, gli attacchi sono stati interrotti o abbandonati non appena è stata rilevata l'attivazione della modalità.

Meccanismi di difesa e compromessi

La Lockdown Mode adotta un approccio radicale per ridurre la superficie d’attacco. Blocca la maggior parte degli allegati dei messaggi, disattiva le chiamate FaceTime da numeri sconosciuti, limita le funzionalità di WebKit, inibisce l’installazione di profili MDM e impedisce connessioni fisiche a dispositivi non fidati. Queste misure rendono gli exploit zero-click notevolmente più difficili da eseguire. Patrick Wardle, esperto di cybersecurity, ha definito questa funzionalità come uno dei più potenti strumenti di hardening rivolti ai consumatori rilasciati da Apple.

Limiti e scenari ipotetici

Nonostante i suoi notevoli benefici, alcuni esperti sottolineano che la Lockdown Mode presenta dei limiti. Non intercetta malware già attivo sul dispositivo e non deve essere considerata una soluzione antivirus completa. Esiste inoltre l’ipotesi di un “Fake Lockdown Mode”, un malware preesistente che potrebbe simulare l’attivazione della modalità senza applicarne i reali effetti protettivi. Tuttavia, questo scenario non è stato finora documentato in situazioni reali.

Un bilancio: sicurezza estrema con alcune rinunce

La Lockdown Mode rappresenta un compromesso tra sicurezza e usabilità. Disattiva molte funzioni quotidiane, come le anteprime dei link, la condivisione di album fotografici e le funzionalità Live di FaceTime.

Tuttavia, per gli utenti ad alto rischio – quali attivisti, giornalisti e oppositori politici – offre una capacità protettiva unica. Organizzazioni come Amnesty International, Citizen Lab e Apple stessa convergono nel raccomandare la sua attivazione in caso di minaccia concreta.

Il fatto che, a oggi, non siano state registrate compromissioni note è un risultato significativo. La comunità di sicurezza continua comunque a raccomandare la massima vigilanza: è fondamentale monitorare eventuali anomalie nei dispositivi e mantenere sempre aggiornati i sistemi operativi, poiché il panorama degli attacchi informatici è in costante evoluzione. Con la Lockdown Mode, Apple ha stabilito una filosofia difensiva avanzata, ponendo l'accento sulla protezione del gesto digitale piuttosto che solo del dato.