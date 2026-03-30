Bluesky ha recentemente introdotto Attie, un assistente basato sull'intelligenza artificiale che permette agli utenti di creare algoritmi social personalizzati e gestire feed su misura all'interno dell'ecosistema AT Protocol. Il lancio, avvenuto durante il convegno Atmosphere, ha però scatenato una reazione tutt'altro che positiva.

In pochi giorni, circa 125.000 account hanno bloccato Attie, rendendolo il secondo account più bloccato su Bluesky, superato solo da quello del vicepresidente J.D. Vance. Questo dato evidenzia una marcata ostilità verso l'integrazione dell'AI nella piattaforma, soprattutto da parte di una base utenti già critica nei confronti di tale tecnologia.

Il rifiuto ideologico dell'AI

Gli utenti di Bluesky, noti per la loro cultura tecnologica e una visione specifica dei social media, hanno manifestato un chiaro orientamento contrario all'inclusione dell'AI nel loro spazio di interazione. Il blocco di Attie, più che per la sua funzionalità, è motivato da ciò che l'assistente rappresenta: un simbolo dell'inevitabile avanzata dell'automazione nelle interazioni online. Sebbene i feed personalizzati siano apprezzati, non lo sono a scapito della filosofia originaria della community.

Cos'è Attie e come funziona

Attie è un'applicazione autonoma che sfrutta l'intelligenza artificiale, alimentata dal modello Claude di Anthropic, per trasformare istruzioni testuali in feed personalizzati.

Concepita come il primo prodotto standalone di Bluesky al di fuori dell'applicazione principale, Attie promette di superare i limiti dei feed generici, offrendo esperienze su misura tramite un linguaggio naturale intuitivo.

Reazioni e preoccupazioni della community

Oltre ai massicci blocchi, i commenti degli utenti rivelano critiche più profonde. Molti hanno espresso il sentimento che Attie non sia solo un software, ma un segnale di una svolta pericolosa verso l'universalizzazione dell'automazione, che potrebbe compromettere l'autonomia creativa e sociale. La percezione comune è che Bluesky, avendo attratto utenti con un'attitudine anti-AI, abbia tradito le aspettative con questa scelta.

La posizione ufficiale: l'AI al servizio delle persone

Bluesky, tramite l'ex CEO e attuale CIO Jay Graber, ha difeso la decisione, sostenendo che "l'AI dovrebbe servire le persone, non le piattaforme". Graber ha evidenziato come l'AI stia già compromettendo l'agenzia umana e contribuendo alla proliferazione di contenuti di bassa qualità che saturano i feed su altre piattaforme. Attie, in questa visione, non sarebbe un'approvazione dell'automazione acritica, ma un tentativo di utilizzare l'AI per ristabilire controllo e rilevanza nelle interazioni sociali.

Feed personalizzati: un'evoluzione controversa

Il punto di forza di Attie risiede nella sua capacità di consentire la creazione di feed altamente personalizzati attraverso il linguaggio naturale.

Questa funzionalità rappresenta un'evoluzione rispetto agli strumenti esistenti per la personalizzazione dei feed, teoricamente democratizzando il processo e rendendolo accessibile anche a utenti senza competenze tecniche. Tuttavia, l'introduzione "top-down" di una tecnologia AI ha accentuato il contrasto con una base utenti che valorizza l'approccio "fai-da-te" e l'autonomia sociale.

Questo scontro di visioni mette in luce una tensione fondamentale: innovare per migliorare l'esperienza utente o preservare l'identità culturale e l'orientamento anti-algoritmico del progetto.

Bluesky si trova ora a dover bilanciare il desiderio di distinguersi attraverso l'innovazione AI con la resistenza di una comunità avversa all'automazione imposta.

Se Attie è un esperimento di design sociale, ha innescato un disallineamento tra l'identità del brand della piattaforma e le aspettative ideologiche dei suoi utenti.

Per un percorso inclusivo, Bluesky dovrà capitalizzare le critiche per affinare Attie, promuovendo la trasparenza e coinvolgendo attivamente la community nella sua evoluzione. Questa rappresenta un'opportunità per ridefinire non solo la natura di un feed, ma anche l'identità stessa di Bluesky come social network.