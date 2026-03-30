Meta ha avviato i test per un nuovo abbonamento premium su Instagram, denominato Instagram Plus. Il servizio, attualmente disponibile in un numero ristretto di paesi come Messico, Giappone e Filippine, promette agli utenti un pacchetto di funzionalità esclusive per migliorare privacy, gestione dei follower e creatività.

Funzionalità Esclusive di Instagram Plus

Tra le caratteristiche premium di Instagram Plus spiccano:

La possibilità di vedere una Story senza che il creatore ne sia a conoscenza;

La visualizzazione del numero di persone che hanno riguardato la propria Story;

La creazione di liste di pubblico illimitate, superando la classica “Close Friends”, per condividere contenuti con gruppi personalizzati di follower;

L’estensione della durata di una Story di ulteriori 24 ore;

La capacità di evidenziare una Story una volta a settimana, garantendone maggiore visibilità nel vassoio delle Stories;

Un “Superlike” animato da inviare alle Stories altrui;

La ricerca diretta nella lista dei visualizzatori delle Stories, per individuare rapidamente chi ha visto il contenuto senza scorrere l'intera lista.

Queste funzioni mirano a migliorare l'esperienza utente, focalizzandosi su gestione del pubblico e creatività.

Mercati e Costi dell'Abbonamento

La fase di test di Instagram Plus coinvolge attualmente tre mercati specifici, con prezzi che riflettono le economie locali:

Messico : costo mensile di MX$39 (circa 2,20 USD);

: costo mensile di MX$39 (circa 2,20 USD); Giappone : ¥319 al mese (circa 2 USD);

: ¥319 al mese (circa 2 USD); Filippine: PHP 65 mensili (circa 1,07 USD).

Meta non ha ufficializzato i mercati coinvolti o future variazioni di prezzo, ma la scelta di questi paesi indica l'intenzione di testare il modello premium in contesti diversificati per valuta e propensione ai servizi digitali.

Instagram Plus e Meta Verified: Differenze Chiave

Instagram Plus si posiziona in modo distinto rispetto a Meta Verified, il programma già esistente. Mentre Meta Verified è principalmente rivolto a content creator e imprese, offrendo un badge di verifica, supporto prioritario, protezione dall’impersonificazione e maggiore visibilità, Instagram Plus è concepito per un pubblico più ampio.

Il nuovo abbonamento si concentra su aspetti come la privacy, la creatività e una gestione avanzata del pubblico, fornendo strumenti che migliorano l'esperienza utente quotidiana piuttosto che l'identità professionale.

La Strategia di Monetizzazione di Meta

Questa nuova sperimentazione rientra in una più ampia strategia di Meta volta a diversificare le fonti di monetizzazione, andando oltre la tradizionale pubblicità. L'azienda sta esplorando attivamente abbonamenti premium su Instagram, Facebook e WhatsApp, con funzionalità specifiche per ciascuna applicazione, mirate a offrire un valore aggiunto agli utenti che cercano personalizzazione, strumenti creativi e un maggiore controllo sulla propria esperienza digitale.

Un elemento fondamentale di questa strategia è l'integrazione di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. Un agente AI sarà integrato nelle app e nei servizi, anche come parte delle offerte premium. Inoltre, una funzione di generatore video AI sta evolvendo verso un modello freemium, con accesso ampliato per gli abbonati.

Implicazioni e Prospettive Future

Il lancio di Instagram Plus apre diversi scenari. Si prevede una maggiore segmentazione dell’offerta di Meta, con prodotti specifici pensati per diverse nicchie di utenti. La sperimentazione di livelli di servizio premium che sfruttano l'AI promette di offrire un valore tangibile. Tuttavia, esiste il rischio della subscription fatigue, ovvero la stanchezza degli utenti di fronte a troppe offerte a pagamento.

Funzionalità come la possibilità di visualizzare le Stories in incognito potrebbero però rivelarsi particolarmente attraenti e differenzianti. Meta dovrà quindi trovare un equilibrio ottimale tra il valore percepito e il costo dell'abbonamento. Il successo di modelli simili, come Snapchat+, suggerisce che proposte semplici e desiderabili sono più efficaci di funzionalità frammentate. La fase attuale è puramente sperimentale: Meta continuerà a raccogliere feedback dagli utenti prima di un eventuale lancio su scala più ampia.

In sintesi, Instagram Plus rappresenta un passo significativo nella strategia di Meta per trasformare le sue applicazioni in piattaforme che offrono non solo servizi gratuiti supportati dalla pubblicità, ma anche opzioni a pagamento, rivolte sia agli utenti tradizionali sia a creator e aziende.