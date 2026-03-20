Fervo Energy ha compiuto un salto decisivo, superando la «valle della morte», la fase critica in cui le startup innovative rischiano il fallimento. Questo successo consolida il suo percorso verso la geotermia su larga scala, grazie a progressi tecnologici, partnership strategiche e un significativo finanziamento che rafforza la sua traiettoria commerciale.

Finanziamenti e alleanze strategiche

Nel dicembre 2025, Fervo ha chiuso un round Serie E da 462 milioni di dollari, guidato da B Capital, con l'ingresso di Google come investitore e il supporto di Devon Energy, Mitsui e Mitsubishi Heavy Industries.

Questo ha portato il totale dei finanziamenti ricevuti dall'azienda – tra equity, debito e sovvenzioni – a superare 1,5 miliardi di dollari.

Cape Station: il più grande impianto geotermico aumentato

Il capitale raccolto finanzierà in gran parte il progetto Cape Station nello Utah, destinato a diventare il più grande impianto EGS (Enhanced Geothermal System) al mondo. Prevede una produzione di 100 MW già nel 2026, con espansione fino a 500 MW entro il 2028. Precedenti finanziamenti nel 2024 e 2025 avevano già preparato il terreno per questa espansione.

Innovazioni tecnologiche e riduzione dei costi

Il progresso di Fervo si basa su significative milestone tecnologiche. L'azienda ha ridotto tempi e costi di perforazione grazie a tecniche di trivellazione orizzontale e sensori a fibra ottica.

Già nel 2023, il pilot Project Red in Nevada aveva dimostrato la fattibilità tecnica, erogando 3,5 MW in modalità baseload con flussi stabili e temperature elevate in profondità.

Il ruolo cruciale della filantropia

John Arnold ha evidenziato il rischio della «valley of death» per Fervo, contribuendo personalmente con un investimento di 30 milioni di dollari per completare un round di finanziamento. Il supporto filantropico, specialmente per tecnologie ad alta intensità di capitale, è decisivo per spostare le innovazioni dal prototipo alla fase operativa.

Prospettive di IPO e leadership nel settore

Con il consolidamento del capitale e i progressi tecnici, Fervo è tra le startup geotermiche più mature e vicine alla quotazione in Borsa.

Una IPO era in valutazione per il 2026–2027, con un target di valutazione tra 2 e 4 miliardi di dollari. Molti investitori la indicano come potenziale protagonista tra le startup climate-tech pronte a sbarcare in Borsa nel 2026.

Fervo si afferma come un modello per la geotermia avanzata, dalla dimostrazione tecnica del baseload ai progetti su scala commerciale e alle partnership strategiche. Il superamento della «valley of death» è una sintesi concreta di quanto realizzato, aprendo una nuova era per l'energia geotermica industriale.

L'attenzione futura sarà sull'operatività di Cape Station, sull'efficacia delle sue offerte energetiche e sull'impattosul mercato dell'energia pulita. Se il progetto si dimostrerà solido, il successo di Fervo rappresenterà un punto di svolta per il futuro dell'energia rinnovabile.