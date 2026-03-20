Google introduce il suo “advanced flow” per il sideloading su Android, una nuova modalità che bilancia sicurezza contro truffe e malware con la libertà degli sviluppatori indipendenti. Offre un percorso protetto per installare app al di fuori del Play Store.

Il contesto della verifica sviluppatori

Google aveva precedentemente rafforzato le misure sul sideloading, imponendo la verifica degli sviluppatori per le app su dispositivi Android certificati. L'obiettivo era contrastare malware, frodi finanziarie e furti di dati. Questa politica era stata prevista inizialmente per Brasile, Indonesia, Singapore e Thailandia da settembre 2026, con estensione globale nel 2027.

Funzionamento dell'“advanced flow”

Il nuovo “advanced flow” offre una via alternativa, temporaneamente disattivabile, per installare app da sviluppatori non verificati. Il processo, concepito per contrastare le tecniche di pressione delle truffe, prevede:

Attivazione della modalità sviluppatore nelle impostazioni di sistema, per prevenire attivazioni accidentali o coercitive.

nelle impostazioni di sistema, per prevenire attivazioni accidentali o coercitive. Verifica rapida per escludere la presenza di un truffatore .

. Riavvio e riautenticazione del dispositivo, interrompendo accessi remoti o chiamate.

Un periodo di attesa protettivo di 24 ore, per contrastare l'urgenza forzata dalle truffe.

Installazione autorizzata tramite autenticazione biometrica o PIN. L'opzione è abilitabile per sette giorni o indefinitamente, con avviso sulla fonte non verificata (bypassabile).

Reazioni e prospettive

La comunità Android ha espresso reazioni miste.

Alcuni apprezzano il compromesso tra sicurezza e libertà, evidenziando l'installazione indefinita dopo il primo ostacolo e il bypass dell'attesa tramite comandi ADB. Altri criticano la gestione via Play Services (modificabile da Google) e temono ostacoli allo sviluppo open-source o indipendente, rafforzando il ruolo di gatekeeper.

Contesto normativo

Questa innovazione si inserisce nelle tensioni antitrust tra Google ed Epic Games, culminate in un accordo che ha ridotto le commissioni in-app e aumentato la concorrenza su Android. La gestione del sideloading assume un ruolo strategico, dimostrando un equilibrio tra sicurezza e apertura, rilevante in ecosistemi più regolamentati.

In sintesi, l'“advanced flow” rende il sideloading su Android più consapevole: una procedura una tantum, con ritardo protettivo e conferma biometrica, che rispetta la libertà degli utenti esperti e contrasta efficacemente i truffatori.