Group14 ha inaugurato la nuova fabbrica BAM‑3 in Corea del Sud, segnando un passo decisivo verso la mobilità elettrica ad altissime prestazioni. Lo stabilimento è dedicato alla produzione su scala di materiali anodo in silicio per batterie, tecnologia che abilita la ricarica flash nei veicoli elettrici. Questo sviluppo rappresenta una trasformazione chiave nella filiera delle batterie, ponendo le basi per un’adozione diffusa del silicio come alternativa al grafite.

Avvio operativo del sito BAM‑3: capacità e strategia produttiva

Il nuovo stabilimento BAM‑3, situato in Corea del Sud, vanta una capacità produttiva annua di 2.000 tonnellate di materiale siliconico per batterie.

Questo si traduce in circa 10 gigawattora (GWh) di energia immagazzinata, una quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno di 100.000 veicoli elettrici a lunga autonomia. Il passaggio da progetto congiunto con SK a controllo totale da parte di Group14, avvenuto lo scorso anno, rafforza ulteriormente il suo posizionamento strategico nel mercato asiatico.

Silicio anziché grafite: vantaggi tecnologici e sfide superate

I tradizionali anodi in grafite nei litio‑ion presentano limiti strutturali intrinseci. Il silicio, al contrario, ha la capacità di immagazzinare fino a dieci volte più ioni di litio, promettendo una maggiore densità energetica. Group14 ha superato l'ostacolo tecnologico principale, ovvero l'espansione e la disgregazione del silicio durante il ciclo di carica/scarica, attraverso una struttura innovativa a scaffold in carbonio che incorpora nanosilicio.

Questa soluzione garantisce robustezza e consente una rapidità di ricarica senza precedenti.

Ricarica ultraveloce (“flash charging”): scenario e impatti

Alcuni clienti, come Sionic, stanno già utilizzando gli anodi siliconici di Group14 per aumentare la densità energetica delle batterie fino al 50%. Partner come Molicel, invece, si concentrano sulla capacità di ricarica estremamente veloce, con la possibilità di portare le batterie da zero a pieno in soli 90 secondi. Questa innovazione è cruciale per superare le reticenze dei consumatori riguardo ai tempi di ricarica e per alleggerire il peso dei pacchi batteria, con conseguente riduzione dei costi e delle dimensioni.

Implicazioni per l’industria EV e infrastrutture di ricarica

Una tecnologia come quella sviluppata da Group14 potrebbe rivoluzionare l'esperienza di possesso di un veicolo elettrico, eliminando la cosiddetta “range anxiety”. Ricariche in pochi minuti rendono le batterie più compatte e aprono scenari futuribili, come la ricarica induttiva sotto i semafori. Il CEO Rick Luebbe ha commentato che con queste innovazioni, la ricarica non sarà più una preoccupazione.

Sviluppi precedenti: scala produttiva e finanziamenti

Il lancio di BAM‑3 segue una fase di espansione significativa sia negli Stati Uniti che in Asia. Group14 aveva precedentemente costruito fabbriche gemelle a Moses Lake (Washington) con una capacità complessiva di 4.000 tonnellate all'anno.

Questi sviluppi sono stati supportati da investimenti significativi, inclusi quelli di Porsche e Microsoft, oltre a un grant del Dipartimento dell’Energia USA. Nel mese di agosto 2025, la società ha raccolto 463 milioni di dollari per accelerare ulteriormente la scalabilità industriale.

Con l'entrata in produzione di BAM‑3, Group14 consolida la sua leadership tecnologica e industriale, affermando il silicio come un'alternativa concreta e competitiva nel settore delle batterie per veicoli elettrici.